A1 – Empoli, parla Cioni dopo la Supercoppa: “Con Venezia tante cose positive”

Nel giorno di allenamento facoltativo dopo l’esordio ufficiale nella Supercoppa di Schio, mentre la nuova americana Smalls inizia a prendere confidenza con i ferri del Pala Sammontana ‘crivellati’ dalle sue bombe, coach Alessio Cioni rivive la gara della sua Scotti con Venezia, un match dal quale, al di là della prevedibile sconfitta, ha tratto molte indicazioni positive. “E’ stata una partita particolare visto che erano nove mesi che non si giocava una gara ufficiale – attacca – al di là di questo sono soddisfatto perchè ho visto dei progressi e l’alchimia della squadra migliora giorno dopo giorno. La prestazione non è stata super e, nonostante questo, siamo stati tre tempi in partita contro Venezia. Il tutto commettendo errori banali ed ingenuità evitabilissime e dimostrando di non essere ancora in grado di controllare i ritmi gara. Questo vuol dire che, al di là di tutto, ci sono molti margini di miglioramento. Non dobbiamo poi dimenticare che eravamo senza Smalls per la quale stiamo perfezionando il trasferimento e che Baldelli era in campo ad onor di firma per il problema al dito che l’aveva costretta a saltare l’ultima amichevole. Tutto questo è di buon auspicio, purchè si vadano a correggere le situazioni che non vanno”. “Lavoro ce n’è ancora tanto da fare – prosegue – ma la strada è quella giusta e su quanto di buono fatto vogliamo costruire la nostra stagione. Ora abbiamo una settimana di tempo prima dell’esordio di Ragusa e lavoreremo per farci trovare pronte”.

Sabato 3 ottobre alle 20, infatti, la Scotti debutta sul difficilissimo campo di Ragusa prima di fare l’esordio in casa il mercoledì successivo, 7 ottobre alle 20.30, contro Broni. Finalmente si torna a parlare di impegni ufficiali.