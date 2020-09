A1 – Empoli, tutto pronto per il match contro Venezia di domani

Finalmente ci siamo, dopo lo stop al campionato scorso causa pandemia e questa prima parte di stagione, si torna finalmente al basket ufficiale. La Scotti debutta in Supercoppa affrontando la Reyer Venezia sul campo di Schio (domani, giovedì 24, ore 17, diretta in chiaro su Lbftv). Una gara, inutile dire, molto difficile che le biancorosse affrontano con la voglia di fare nuovi progressi e testare la condizione in questa fase della stagione.

“Si tratta di una partita con tanti punti interrogativi – attacca coach Alessio Cioni – viene prestissimo con tutti i dubbi del caso visto che siamo in piena preparazione, oltretutto con i problemi che questa stagione presenta. Questa competizione sarà una scoperta per tutte visto che nessuna squadra, compreso la nostra, ha mai potuto giocare a pieno organico e quindi non sappiamo cosa vedremo in campo. Per quanto riguarda l’organico, nei giorni scorsi è arrivata Smalls e per lei dobbiamo ancora sistemare alcune questioni burocratiche mentre anche Baldelli non so se potrà giocare e quindi, ancora una volta, non saremo al completo. Davanti avremo una delle due squadre più forti d’Italia che, seppur rinnovata, resta difficilissima da affrontare. Questo per noi deve essere motivo di stimolo a fare bene, curiose di giocare una partita contro un simile avversario. Francamente non vedo l’ora di giocarla per vedere a che punto siamo e per confermare i passi in avanti fatti nell’ultima amichevole”. “Infine – chiude Cioni – non vediamo l’ora di giocare questa competizione per un altro motivo. Saremo infatti in campo grazie a quanto di buono fatto l’anno scorso quando siamo entrate nelle migliori otto. Il livello è altissimo, ma esserci è motivo di orgoglio e vogliamo onorare questa Supercoppa”.