A1 F G1 – Howard beffa Bologna, Schio espugna il PalaDozza

Il Famila Wuber Schio sconfigge di misura la Virtus Segafredo Bologna 84-86 al termine di una sfida estremamente equilibrata e si aggiudica gara 1 delle Finali Scudetto della Techfind Serie A1.

A Bologna è andato in scena uno spettacolo stupendo davanti a una cornice di pubblico meravigliosa, i 5337 spettatori che hanno gremito un PalaDozza pieno di passione e hanno segnato il record assoluto di sempre per presenze a una partita del campionato italiano di pallacanestro femminile.



La partita è subito molto intensa ed equilibrata con il primo quarto che vede le scledensi avanti di quattro lunghezze sul 23-27 con cui si va all’intervallo corto. Nella seconda frazione di gioco Bologna vuole ricucire il divario e ci riesce in parte aggiudicandosi il secondo quarto per 17-15 con le due squadre che vanno negli spogliatoi sul 40-42 a favore delle orange. Al rientro in campo la sfida entra nel vivo con un’intensità di gioco elevatissima, l’equilibrio è massimo con Bologna e Schio che si rispondono colpo su colpo fino al 64-64 con cui si va all’ultimo intervallo. Ultimo quarto vietato ai deboli di cuore, con le due squadre sempre a contatto, partita decisa di fatto dalla tripla nel finale di Howard che regala la vittoria alle scledensi, autrice di una grande prestazione con 20 punti all’attivo e 9 rimbalzi.

Virtus Segafredo Bologna – Famila Wuber Schio 84 – 86 (0-1)



Virtus Segafredo Bologna – Famila Wuber Schio 84 – 86 (23-27, 40-42, 64-64, 84-86)



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero, Pasa 5 (1/3, 1/2), Rupert* 10 (2/6 da 3), Barberis 2 (0/1 da 3), Dojkic* 15 (2/6, 3/6), Andre’* 4 (1/4 da 2), Zandalasini* 19 (3/5, 3/8), Orsili NE, Parker 18 (7/11, 1/1), Laksa* 11 (1/5, 1/4), Cinili

Allenatore: Ticchi G.

Tiri da 2: 15/34 – Tiri da 3: 11/28 – Tiri Liberi: 21/26 – Rimbalzi: 37 8+29 (Parker 10) – Assist: 11 (Dojkic 3) – Palle Recuperate: 4 (Pasa 2) – Palle Perse: 14 (Dojkic 3)



FAMILA WUBER SCHIO: Mabrey* 15 (2/7, 3/5), Bestagno* 12 (3/5, 1/3), Mestdagh, Sottana 16 (2/5, 2/5), Verona C.* 11 (2/5, 1/2), Howard* 20 (4/6, 3/6), Sventoraite 4 (2/4 da 2), Mutterle NE, Crippa, Keys* 8 (1/7, 2/2), Penna NE

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 16/41 – Tiri da 3: 12/24 – Tiri Liberi: 18/24 – Rimbalzi: 39 9+30 (Howard 9) – Assist: 19 (Howard 5) – Palle Recuperate: 8 (Crippa 2) – Palle Perse: 11 (Verona 3)



Arbitri: Radaelli R., Wassermann S., Bertuccioli N.

