A1 F G2 – Mabrey manda in delirio Schio! Il Famila batte Bologna e si conferma campione d’Italia

Il Famila Wuber Schio supera la Virtus Segafredo Bologna per 84-79 in Gara 2 delle Finali Scudetto della Techfind Serie A1 ed è Campione d’Italia per la dodicesima volta nella sua storia.

Davanti a un’altra splendida cornice di pubblico, con un PalaRomare gremito in ogni ordine di posto, dopo lo straordinario colpo d’occhio del PalaDozza in Gara 1, le scledensi si aggiudicano il Tricolore vincendo la serie 2-0 contro una Virtus mai doma, dando vita insieme a uno spettacolo sportivo, agonistico e di passione come pochissimi precedenti.

Marina Mabrey è stata eletta MVP grazie alla sua prestazione sontuosa da 37 punti, vera e propria mattatrice della serata.

SCHIO – VIRTUS BOLOGNA 84 79

FAMILA WUBER SCHIO: Mabrey* 37 (5/9, 8/11), Bestagno* 8 (0/2, 2/2), Mestdagh, Sottana, Verona* 17 (5/8, 2/3), Howard* 14 (2/5, 3/9), Sventoraite 2 (1/1 da 2), Crippa, Keys* 6 (2/4, 0/2), Penna

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 15/33 – Tiri da 3: 15/32 – Tiri Liberi: 9/12 – Rimbalzi: 41 10+31 (Howard 8) – Assist: 16 (Mabrey 4) – Palle Recuperate: 10 (Howard 2) – Palle Perse: 16 (Mabrey 4) – Cinque Falli: Sottana

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero, Pasa, Rupert* 14 (1/5, 4/5), Barberis, Dojkic* 18 (4/11, 0/2), Andre’* 8 (3/6 da 2), Zandalasini* 12 (5/9, 0/2), Orsili NE, Parker 14 (4/7, 0/2), Laksa* 13 (2/6, 3/11), Cinili NE

Allenatore: Ticchi G.

Tiri da 2: 19/46 – Tiri da 3: 7/25 – Tiri Liberi: 20/23 – Rimbalzi: 41 14+27 (Rupert 10) – Assist: 17 (Dojkic 9) – Palle Recuperate: 7 (Rupert 2) – Palle Perse: 15 (Rupert 4)

Arbitri: Ursi S., Costa A., Pecorella P.

