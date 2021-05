La serie di finale scudetto A1 femminile si sposta a Schio, con la formazione di casa costretta ad inseguire 0-2 contro l’Umana Reyer Venezia.

1° QUARTO

Già dalle prime azioni si vede che il Famila Schio si è lasciata alle spalle la brutta gara-2, e infatti mette grande energia difensiva rompendo spesso i giochi delle avversarie. Gruda segna i primi 13 punti del Famila Schio contro una Venezia che trova risposte solo da Carangelo e Penna (13-7 al 6′) ma sono ancora le padrone di casa a trovare la via del canestro con un 8-0 per il massimo vantaggio (21-9). Penna e Attura tengono Venezia aggrappata al match e il primo quarto si chiude sul 24-18 Schio.

Kim Mestdagh autrice di un ottimo secondo quarto

2° QUARTO

Sottana e Mestdagh segnano dall’arco e Schio vola a +13, con Venezia in rottura prolungata in attacco fino alla tripla di Howard (36-26 al 15′). La grande difesa del Famila continua e la Reyer non riesce a trovare la fluidità dimostrata al Taliercio e in più arriva il terzo fallo di Fagbenle, poi subito “emulata” da Dotto. Mestdagh ne fa 10 in un amen e le padrone di casa volano a +18 (45-27 al 18′). Negli ultimi due minuti l’Umana recupera qualcosina ma all’intervallo il punteggio è 49-35 con 19 di una Gruda praticamente perfetta.

Temi Fagbenle rigenerata dopo l’intervallo

3° QUARTO

È tutta un’altra Reyer, che si appoggia alle lunghe Howard e Fagbenle e costringe Olbis al quarto fallo, ma Gruda scollina il ventello e tiene la doppia cifra di margine per le Orange. Schio poi allunga con una spallata potente firmata Sabrina Cinili: 10-0 Famila e massimo vantaggio aggiornato sul +20 (65-45 al 27′). Come nei quarti precedenti la Reyer recupera qualcosina con Attura e Bestagno ma al 30′ il Famila Schio è in pieno controllo sul 69-53.

Ottima Cinili nel terzo periodo

4° QUARTO

La Reyer prova l’ultimo assalto per provare una rimonta incredible e inizialmente ci riesce tornando fino al -7 con Attura e Howard sugli scudi (71-64 al 33′). Schio ringrazia Mestdagh e Gruda per aver trovato 5 punti nel momento più importante del match, con le lagunari capaci di rientrare fino al -4 e con la tripla di Penna del -1 che s’infrange sul primo ferro. Howard è una furia e riporta il -4 con 4′ da giocare, ma Schio ormai sente il fiato sul collo e la Reyer con Attura e Penna torna ad un punto di svantaggio con 2’43” sul cronometro (80-79). Dotto e Mestdagh però confezionano un 6-1 che è ossigeno puro. La Reyer non molla fino alla fine e le solite Howard e Attura riportano fino al -2, ma manca troppo poco: Dotto e Mestdagh dalla lunetta mandano la serie a gara-4, inutile la tripla sulla sirena di Howard. Il Famila Schio vince 90-89!

Famila Wüber Schio – Umana Reyer Venezia 90-86 (24-18, 49-35, 69-53)

Schio: Dotto 8, Mestdagh 19, Harmon 7, Gruda 25, André 2, Sottana 10, Cinili 11, Keys 6, De Pretto 2, Crippa NE. All: Vincent

Venezia: Carangelo 5, Penna 9, Fagbenle 4, Howard 25, Petronyte 4, Bestagno 6, Pan 13, Attura 21, Natali, Meldere NE. All: Ticchi