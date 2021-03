A1 F8 F – Monologo Schio contro Venezia, Coppa Italia al Famila

La Coppa Italia va al Famila Schio al termine di una finale che la formazione di Vincent ha dominato. Merito soprattutto di una Gruda devastante che, senza Howard tenuta inspiegabilmente fuori da Ticchi, si prende tutte la copertina. Bene anche Mestdagh, mentre Venezia trova nella sola Anderson l’ultima a mollare.

Schio: Dotto, Cinili, Mestdagh, Gruda, Achonwa

Venezia: Carangelo, Anderson, Penna, Fagbenle, Petronyte

Cronaca – Subito una sorpresa nei due roster, con le due Mvp delle semifinali lasciate fuori. Ticchi opta per Fagbenle e non Howard, Vincent per Mestdagh al posto di Harmon. Portano la firma di Carangelo i primi tre punti della finale, con Mestdagh a rispondere subito sul lato Famila. Carangelo e Penna danno il primo break alla Reyer (4-9), ma Gruda, Achonwa e Mestdagh piazzano il controbreak che porta Ticchi al timeout sul 11-9. Equilibrio che continua a farla da padrone, con il Famila avanti 16-15 dopo dieci minuti. Anche nel secondo quarto si segna con il contagocce, con la parità che resiste dopo quattro minuti sul 19-19. Molteplici sorpassi tra le due formazioni, con Schio che prova a spezzare l’equilibrio grazie alla tripla di Mestdagh seguita dal canestro di Gruda, che lancia la formazione di Vincent sul 30-24, con Ticchi costretto al timeout. Al rientro è però ancora Gruda a colpire, con due canestri in fila che valgono il 34-24 all’intervallo. Il botta e risposta Anderson Gruda riapre la contesa ma Schio ne ha di più e con Dotto firma il più dodici. Anderson sale in cattedra propiziando il meno sette (40-33), ma Gruda continua a dominare la scena firmando il 42-33. Schio allunga ulteriormente con Andrè a segno per il più tredici, con Venezia che fatica a trovare soluzioni offensive. Il Famila scappa e al trentesimo è avanti 51-36. Negli ultimi dieci minuti Schio allunga fin da subito, con Achonwa a segno per il più venti sul 58-38. Il finale serve solo a sancire il punteggio, con Schio che s’impone 69-55.

MVP BASKETINSIDE.COM: Gruda

MIGLIOR QUINTETTO LBF: Sottana-Anderson-Mestdagh-Gruda-Andrè

Umana Reyer Venezia – Famila Wuber Schio 55 – 69 (15-16, 24-34, 36-51, 55-69)

UMANA REYER VENEZIA: Bestagno 3 (1/1, 0/2), Carangelo* 11 (0/1, 3/5), Pan, Natali NE, Anderson* 23 (8/15, 1/3), Petronyte* 2 (1/5 da 2), Fagbenle* 8 (4/10 da 2), Meldere NE, Attura, Penna* 8 (1/5, 2/4)

Allenatore: Ticchi G.

Tiri da 2: 15/40 – Tiri da 3: 6/18 – Tiri Liberi: 7/9 – Rimbalzi: 29 8+21 (Fagbenle 10) – Assist: 11 (Anderson 4) – Palle Recuperate: 9 (Carangelo 2) – Palle Perse: 16 (Carangelo 3)



FAMILA WUBER SCHIO: Keys, Mestdagh* 14 (3/6, 2/7), Cinili* 2 (1/6, 0/1), Gruda* 22 (11/13, 0/1), De Pretto 2 (1/1, 0/1), Achonwa* 8 (3/8 da 2), Crippa, Andre’ 6 (2/2 da 2), Dotto* 7 (3/5 da 2), Sottana 8 (3/7, 0/2)

Allenatore: Vincent P.

Tiri da 2: 27/50 – Tiri da 3: 2/12 – Tiri Liberi: 9/13 – Rimbalzi: 45 15+30 (Achonwa 6) – Assist: 15 (Sottana 4) – Palle Recuperate: 13 (Andre’ 3) – Palle Perse: 17 (Dotto 4)

Arbitri: Ferretti F., Pazzaglia J., Maschietto C.