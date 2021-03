A1 F8 QF – Empoli lotta ma s’inchina nel supplementare, Ragusa in semifinale

Ragusa batte Empoli 90-80 al termine di una partita meravigliosa. E’ la formazione di Recupido quindi a completare le squadre in semifinale, con le siciliane che se la vedranno domenica contro la Reyer Venezia. Un quarto a testa nel primo tempo, poi una ripresa combattuta con l’overtime che è stata l’ovvia conseguenza di quanto visto sul parquet. La formazione di Cioni esce a testa altissima dalla competizione: Smalls segna ma non brilla, son così Chagas e Mathias le principali protagoniste in maglia Scotti. Al contrario Ragusa sfoggia trova diverse protagonisti nel proprio mazzo: dal MVP indiscussa della contesa Harrison (31 punti e 6 rimbalzi), passando ad una decisiva Kuier (17+8) nel finale del quarto periodo alla silenziosa ma concreta prova di Santucci che non la vedi, ma si sente eccome e alla fine produce quasi una tripla doppia, chiudendo con 18 punti, 11 rimbalzi e 8 assist nel tabellino finale.

CRONACA – Santucci, Harrison, Romeo e in un amen Ragusa è già avanti 9-1. Empoli accusa il colpo, con Harrison che domina la scena timbrando il 13-1 sul tabellone. Baldelli sblocca le toscane, ma il copione non cambia e Romeo e Kuier propiziano il 19-6. Si sbloccano Mathias e Ravelli per l’Use, ma Consolini e Santucci colpiscono ancora con Ragusa che archivia il primo quarto sul 27-13. Anche nella seconda frazione partono forte le siciliane con Kuier e Santucci a rispondere a Smalls. Narviciute e Mathias provano a ricucire il passivo, ma Marshall ed Harrison rispondono con la stessa moneta, siglando il 43-24 obbligando Cioni a chiamare timeout. E’ la mossa che rianima la Scotti, che al rientro piazza un break di 13-0 sull’asse Smalls-Premasunac, rientrando così sul meno sei. Ragusa continua a far fatica contro la difesa avversaria, al contrario Empoli vede una vasca da bagno al posto del canestro e completa nel migliore dei modi il primo tempo, con la tripla di Baldelli sulla sirena che vale un clamoroso meno tre, sul 45-42. Dopo la pausa lunga, la formazione di Cioni confeziona il sorpasso con Mathias e Baldelli a bersaglio per il 45-48. Nicolodi e Santucci sbloccano Ragusa, ma Chagas trova subito la via del canestro lasciando Empoli a più quattro. Si continua sulla base dell’equilibrio, con Consolini ed Harrison che firmano il controsorpasso ma Empoli replica colpo su colpo e con Premasunac e Chagas torna avanti di tre sul 55-58. I liberi di Marshall e Santucci valgono la nuova parità, con il terzo periodo che va in archivio sul 58-58. Ultimi dieci minuti che partono a ritmi blandi, con i liberi di Santucci replicati dal canestro di Mathias, con il parziale del quarto che segna 2-2 dopo ben quattro minuti. Si continua a segnar poco, con gli errori a farla da padrone: Ravelli prova a spezzare l’equilibrio da tre punti, ma due canestri di Kuier valgono la parità a quota 66. La lunga di Ragusa si ripete poco dopo con il sorpasso, obbligando al timeout coach Cioni. Al rientro controsorpasso Scotti, con il 2/2 di Smalls e il contropiede di Ravelli a valere il 68-70. La solita Kuier trova ancora la parità. Botta e risposta tra Chagas e Marshall, con la parità che resiste quando mancano cinquanta secondi alla fine. Mathias sbaglia da tre punti, Marshall no e a ventitrè secondi dal termine, è 75-72 sul tabellone. Al rientro in campo l’azione di Empoli è da manuale, con Chagas che a nove secondi dalla sirena impatta da tre punti. Recupido sceglie quindi l’immediato timeout, ma al rientro Romeo non converte mandando tutte all’overtime. Nel supplementare è Harrison la prima a bucare la retina prima con un bel piazzato, poi dalla linea della carità per il 79-75. Mathias sblocca Empoli in lunetta, ma Santucci replica in modo uguale siglando l’81-77. Harrison mette due possessi di scarto, mentre Premasunac fa 0/2 in lunetta a 2’44” dal termine. La lunga croata è costretta a lasciare il campo poco dopo per limite di falli, mentre Harrison mette il 2/2 del 85-77. Baldelli lancia l’ultimo sussulto segnando da tre punti (85-80, 1’20”), ma il 2/2 di Kuier tiene a debita distanza la Passalacqua. Empoli non ne ha più e Harrison mette la parola fine con un grande alley oop che sancisce il 90-80 finale.

MVP BASKETINSIDE.COM: Harrison

Ragusa-Empoli 90 80

PASSALACQUA RAGUSA: Romeo* 5 (1/1, 1/5), Consolini 6 (2/5, 0/7), Kacerik NE, Bucchieri NE, Trucco, Marshall* 11 (3/5, 1/3), Harrison* 31 (11/17, 1/1), Nicolodi* 2 (0/2 da 2), Santucci* 18 (3/5, 2/6), Kuier 17 (7/9, 0/3)

Allenatore: Recupido G.

Tiri da 2: 27/45 – Tiri da 3: 5/27 – Tiri Liberi: 21/28 – Rimbalzi: 35 9+26 (Santucci 11) – Assist: 16 (Santucci 8) – Palle Recuperate: 16 (Harrison 6) – Palle Perse: 11 (Santucci 3)

USE SCOTTI ROSA EMPOLI: Smalls* 17 (3/5, 1/4), Ruffini, Premasunac* 7 (3/5, 0/2), Lucchesini NE, Chagas 15 (3/3, 2/6), Baldelli* 13 (2/5, 3/9), Francalanci, Malquori NE, Ravelli* 11 (1/2, 3/6), Manetti, Narviciute 3 (0/4, 1/1), Mathias* 14 (5/10, 0/3)

Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 17/34 – Tiri da 3: 10/31 – Tiri Liberi: 16/21 – Rimbalzi: 44 13+31 (Mathias 12) – Assist: 15 (Premasunac 4) – Palle Recuperate: 4 (Premasunac 2) – Palle Perse: 26 (Premasunac 6) – Cinque Falli: Premasunac, Chagas

Arbitri: Almerigogna M., Frosolini I., Forni M.