A1 F8 QF – Schio troppo forte, Costa Masnaga è battuta

E’ il Famila Schio la terza formazione ad accedere alle semifinali. Tutto facile per le orange che s’impongono nettamente contro Costa Masnaga. La formazione di Seletti resiste solo un quarto, con Schio che dal secondo periodo in poi prende il largo mettendo in mostra tutta la differenza tra i due roster. Sarà così Schio contro Virtus Bologna la prima semifinale della Coppa Italia 2021.

Cronaca – Avvio tutto di marca Schio con Achonwa e Cinili a segno con il 5-0. Costa Masnaga replica con Del Pero, ma è un monologo Famila con Mestdagh e Achonwa a colpire per il 13-2 obbligando Seletti al timeout. E’ una pausa che fa bene alle lombarde: Nunn va subito a referto, seguita da Del Pero e Spreafico per il 13-11. Matilde Villa firma la parità, ma Mestdagh e Achonwa rispondono per le rime tenendo avanti Schio sul 20-18. Finale di quarto tutto nel segno di Sottana, con la guardia scledense protagonista del break che vale il 29-20 alla prima pausa. Due triple di Crippa e De Pretto aprono il secondo periodo, scrivendo il massimo vantaggio sul 35-20. N’Guessan e Nunn smuovono il tabellino delle lombarde, ma il copione non cambia con Gruda e Mestdagh che continuano a banchettare confezionando il 49-25 all’intervallo. Anche dopo l’intervallo è Schio che continua a dettar legge, con Gruda, Mestdagh e De Pretto a firmare il più trentuno, sul 61-30. Spinelli prova a limitare i danni, ma il Famila risponde colpo su colpo per il 69-37 dopo tre periodi di gioco. L’ultimo quarto serve solo a fissare il punteggio finale, con il Famila che s’impone 84-53.

MVP BASKETINSIDE.COM: Achonwa

Famila Schio – Limonta Costa Masnaga 84 53

Schio: Mestdagh 11, Cinili 6, Gruda 10, Achonwa 18, Dotto 2, Keys 11, De Pretto 12, Crippa 5, Trimboli 2, Sottana 10. All. VincentS

Costa Masnaga: Spreafico 6, M.Villa 6, Del Pero 5, Jablonowski 5, Nunn 5, E.Villa 3, Osazuwa, Spinelli 11, Allievi 4, Toffali ne, N’Guessan 8. All.Seletti