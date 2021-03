La Reyer Venezia rispetta i pronostici ed è la prima finalista vincendo per 87 a 73. Ragusa regge due quarti e mezzo, poi Howard sale di tono e l’Umana scappa via complice anche la perdita delle siciliane di Harrison per falli. Prova sontuosa per la pivot americana, mvp della contesa con 26 punti, 11 rimbalzi e 11/14 al tiro.

MVP BASKETINSIDE.COM: Howard

