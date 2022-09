A1 – Faenza, brutto passo falso nel test di San Martino

Secondo test stagionale al PalaLupe di San Martino che non vede mai Faenza in partita ma comunque un ottimo test. Le Lupe che aggrediscono meglio la partita e, con le iniziative di Washington, si portano rapidamente avanti nel punteggio. Faenza non riesce a trovare il ritmo per controbattere l’aggressività delle padrone di casa. Finisce il primo quarto sul punteggio di 26-9. Secondo quarto che vede Faenza, ancora priva di Davis, aggiustare la mira, grazie anche ad un piccolo break di 7-0 frutto di una difesa più attenta che produce recuperi e contropiede, riporta avanti Faenza che vince il tempino. Half time che recita 41-25 per le padrone di casa.



Nel secondo tempo la partita procede sui binari dell’equilibrio. San Martino sfrutta la grande precisione al tiro, Faenza risponde con giocate vicino a canestro e raccoglie falli e seconde opportunità dai rimbalzi offensivi. Finale 71-48.



“Dobbiamo ancora imparare a gestire il ritmo del nostro attacco contro difese aggressive e registrare le nostre regole difensive. Da questa partita prendiamo tanti spunti per il lavoro sempre più pronte in vista dell’inizio del campionato” commenta così il vice Sferruzza.

Prossimo impegno casalingo venerdì 23 alle 17.30 per l’ultima amichevole contro la Virtus Bologna al PalaBubani.



Tabellini

Faenza : Franceschelli n.e., Kunaiyi 9, Moroni 5, Cupido 5, Policari 4, Hinriksdottir 3, Baldi 2, Niedwzwiedzka 12, Georgieva 5, Egwoh 3, Fabbri.

San Martino : Milazzo 4, Washington 18,Kaczmarcyz 8, Dedic 6, Verona 6, Guarise 12, Tau, Ianezic 9, Diakhumba, Frigo, Russo 6, Arado.