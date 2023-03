A1 – Faenza prosegue la striscia negativa, Geas vincente dopo un overtime

FAENZA – Vittoria sofferta, ma importante per l’Allianz Geas di coach Zanotti, che viene forzata al supplementare da una E Work generosa, poi costretta alla resa nei 5’ di extratime sul 73 a 82.

Dopo il libero di Begic Faenza prende progressivamente in mano le redini del primo tempo, toccando in diverse occasioni il +7 e riuscendo poi a scollinare oltre la doppia-cifra di vantaggio sul 26 a 15. Trucco, con un due su due dalla lunetta, ridà ossigeno al Geas, che nella seconda frazione sembra rinascere. Le ospiti accorciano sino al -1, ma Policari segna e Faenza mantiene il vantaggio, scappando nuovamente sul +10 con i canestri di Hinriksdottir e Davis. Panzera e Begic ci mettono una pezza, ma il contropiede in 3 contro 0 di Hinriksdottir chiude il primo tempo sul 45 a 37 per Faenza. Avvio di ripresa rabbioso del Geas che recupera punto su punto e con il canestro allo scadere dei 24’’ di Moore e l’appoggio della stessa lunga americana impatta sul 45 a 45 forzano al timeout coach Ballardini. Un paio di palle perse del Geas ridanno coraggio alle padrone di casa, ma la sfida è accesa ed estremamente equilibrata. Discutibile antisportivo fischiato a Bestagno ad inizio quarto periodo e nell’azione la E Work conquista 5 punti: con il due su due di Cupido e la tripla di Policari. Il Geas con il canestro allo scadere dell’azione di Gorini e le giocate al ferro di Begic e Moore torna sotto, poi è di nuovo Gorini a segnare l’arresto e tiro in transizione e Moore a realizzare su assist di Holmes in campo aperto per il vantaggio rossonero. Timeout Faenza, che in affanno si vede sorpassata dall’Allianz. Policari pareggia dalla lunetta, ma il Geas in un possesso difensivo fondamentale si propizia il recupero e nell’azione successiva pesca alla perfezione Moore dopo aver mosso con lucidità la difesa avversaria. Moroni, dall’altro lato, colpisce in arresto e tiro, mentre il tiro di Gorini si spegne sul ferro e sul 70 a 70 è nuovo overtime on the road per il Geas.

Pronti via ed è 5-0 Geas, in un supplementare estremamente diverso da quello giocato contro Crema. Coach Ballardini è immediatamente costretta a chiamare minuto. La difesa del Geas è impressionante, mentre Faenza perde lucidità e concretezza, con i liberi di Moore a passare i titoli di coda sul match. Vince l’Allianz 73 a 82.

E-Work Faenza – Allianz Geas Sesto San Giovanni 73 – 82 d1ts (26-17, 45-37, 56-54, 70-70, 73-82)

E-WORK FAENZA: Franceschelli* 2 (1/1, 0/1), Kunaiyi-Akpanah* 7 (3/7 da 2), Moroni 11 (4/6, 1/7), Cupido* 5 (0/4, 1/2), Policari 14 (2/6, 2/5), Georgieva NE, Hinriksdottir 13 (2/6, 3/6), Baldi* 2 (1/2, 0/1), Egwoh, Davis* 15 (4/6, 1/3), Campisano 4 (2/3, 0/3)

Allenatore: Ballardini S.

Tiri da 2: 19/41 – Tiri da 3: 8/28 – Tiri Liberi: 11/16 – Rimbalzi: 34 11+23 (Kunaiyi-Akpanah 20) – Assist: 14 (Davis 4) – Palle Recuperate: 12 (Davis 4) – Palle Perse: 18 (Squadra 3) – Cinque Falli: Policari

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C. 7 (1/2, 1/4), Moore* 25 (10/13, 1/1), Begic* 15 (6/8, 0/1), Arturi NE, Gorini* 11 (3/6, 1/2), Bestagno*, Tava NE, Trucco 6 (2/3, 0/1), Panzera 10 (1/2, 1/4), Holmes* 8 (1/4, 2/6)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 24/38 – Tiri da 3: 6/19 – Tiri Liberi: 16/21 – Rimbalzi: 40 7+33 (Moore 8) – Assist: 18 (Begic 4) – Palle Recuperate: 7 (Bestagno 3) – Palle Perse: 20 (Gorini 4) – Cinque Falli: Dotto C.

Arbitri: Pazzaglia J., Morassutti A., Lanciotti V.