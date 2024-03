A1 – Faenza regge un quarto, netta vittoria Geas

By



Allianz Geas Sesto San Giovanni – E-Work Faenza 71 – 49 (14-12, 35-21, 52-37, 71-49)



ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C. 8 (1/4, 2/3), Moore* 13 (6/10, 0/1), Conti* 13 (0/4, 4/6), Begic 10 (5/8, 0/2), Arturi NE, Tava NE, Trucco* 3 (0/3, 1/3), Panzera* 8 (1/3, 2/7), Ramon NE, Gwathmey* 16 (5/11, 2/2)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 18/43 – Tiri da 3: 11/24 – Tiri Liberi: 2/3 – Rimbalzi: 43 11+32 (Begic 8) – Assist: 20 (Moore 4) – Palle Recuperate: 8 (Conti 3) – Palle Perse: 11 (Panzera 5)

E-WORK FAENZA: Franceschelli* 5 (1/3, 1/1), Edokpaigbe* 2 (1/2 da 2), Ciuffoli C., Niemojewska* 8 (3/4, 0/3), Cvijanovic 7 (3/3 da 2), Tagliamento* 18 (3/8, 2/8), Peresson 3 (0/1, 1/7), Spinelli 1 (0/1, 0/2), Grande, Dixon NE, Brossmann* 5 (0/1, 0/3)

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 11/23 – Tiri da 3: 4/24 – Tiri Liberi: 15/21 – Rimbalzi: 30 3+27 (Brossmann 9) – Assist: 8 (Brossmann 2) – Palle Recuperate: 9 (Franceschelli 2) – Palle Perse: 15 (Tagliamento 5)

Arbitri: Ferretti F., Pratico’ F., Spessot M.