A1 – Famila Schio, fuori Harmon e Sottana: “Infortunate per dei blocchi palesemente irregolari di Bishop”

“E’ una situazione assurda e anche un po’ paradossale – afferma il DG De Angelis – 2 infortuni nella stessa partita e avvenuti nella medesima situazione, ovvero 2 blocchi di Bishop palesemente irregolari, abbiamo rivisto al replay numerose volte entrambe le azioni e non è possibile non fischiare fallo in attacco.

Non abbiamo nulla contro la giocatrice di Bologna, parliamo di pochi centimetri e siamo assolutamente convinti della sua sportività e lealtà, però gli arbitri devono dare qualcosa in più. Domenica siamo stati anche derisi quando abbiamo reclamato il fallo , ora ci ritroviamo con le due giocatrici che domenica hanno segnato 46 punti le quali probabilmente non giocheranno (Sottana addirittura rischia di sottoporsi ad un intervento chirurgico).

Non è mio costume parlare degli arbitri, sfido chiunque a trovare un’intervista in cui biasimo il loro comportamento, ma questa volta hanno superato il limite. Non hanno pensato minimamente a tutelare l’integrità fisica delle giocatrici anzi, con arroganza, almeno uno di loro, ha utilizzato il proprio ruolo addirittura per offendere lo staff.”