A1 Femminile – Coppa Italia in scena a Lucca il 3-4-5 Aprile

Dopo aver svelato nella giornata di ieri data e luogo della Coppa Italia di A2, arrivano oggi conferme anche su quella della massima serie. La Coppa Italia di A1 Femminile si giocherà nella città di Lucca e andrà in scena nelle giornate del 3-4-5 Aprile prossimo. Cambiano così tre date in campionato: la nona giornata di ritorno sarà il 4 Marzo, la decima di ritorno l’8 Marzo mentre la tredicesima giornata (ultima di campionato) si giocherà l’8 Aprile. Se le squadre italiane impegnate nelle competizioni europee si saranno qualificate per la seconda fase di Eurocup e/o di Euroleague e/o le atlete della nazionale 3×3 accederanno alla seconda fase di qualificazione preolimpica, a partire dal 25 marzo 2020 le date degli incontri diretti di tali formazioni nonché le date e le formule dei play off e play out potranno subire variazioni che verranno comunicate successivamente.

Di seguito gli abbinamenti:

Gara 1 PASSALACQUA RAGUSA vs PALL. VIGARANO

Gara 2 FAMILA WUBER SCHIO vs USE SCOTTI ROSA EMPOLI

Gara 3 UMANA REYER VENEZIA vs ALLIANZ GEAS

Gara 4 GESAM GAS&LUCE LUCCA vs FILA SAN MARTINO