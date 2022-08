A1 Femminile – Definiti gli orari dell’opening day di Cagliari

Di seguito il calendario e gli orari dell’Opening Day, che si terrà al PalaCus di Cagliari:

Sabato 1 ottobre

• ore 14:00 – Allianz Geas vs Akronos Moncalieri

• ore 16:15 – Passalacqua Ragusa vs Bruschi San Giovanni Valdarno

• ore 18:30 – Fila San Martino vs Famila Wuber Schio

• ore 20:45 – Basket Team Crema vs Virtus Segfaredo Bologna

Domenica 2 ottobre

• ore 14:00 – E-Work Faenza vs Umana Reyer Venezia

• ore 16:15 – La Molisana Magnolia Campobasso vs Gesam Gas&Luce Lucca

• ore 18:30 – Dinamo Sassari vs RMB Brixia Basket

