A1 Femminile – Ecco la prima giornata del campionato 2022-23

Ecco la prima giornata di campionato della Techfind Serie A1 2022/2023: c’è di tutto, con svariati match di grandissimo richiamo e curiosità.

L’Opening Day della prossima stagione si svolgerà nella splendida cornice della città di Cagliari. Dopo l’edizione del 2013, sempre a Cagliari, l’atto iniziale del campionato della Techfind Serie A1 torna quindi con grande entusiasmo in Sardegna, con tutte le partite della prima giornata che si disputeranno nel weekend del 1 e 2 ottobre, unitamente a tanti altri eventi collaterali extra campo che faranno da cornice a una delle manifestazione più importanti e attese della pallacanestro femminile italiana.



Domani mattina il Settore Agonistico FIP ufficializzerà tutti i calendari completi della Techfind Serie A1 e della Serie A2.



Il Famila Wuber Schio detentore del titolo sfida il Fila San Martino di Lupari nel derby veneto e in una rivincita degli scorsi Quarti Playoff. La partita è sempre di grandissimo richiamo, un po’ per la presenza di ex (ci riferiamo in particolare a Jasmine Keys che con San Martino ha esordito in A1) un po’ perchè scontro sempre appassionante. Quest’anno un’altra curiosità: si ripropone alla prima giornata lo scontro tra le sorelle Verona, Costanza per Schio e Marta per San Martino, già occorso nell’edizione dell’Opening Day 2019 (Geas-Palermo), prima partita in cui le due si sono trovate contro nella loro carriera.

La Virtus Segafredo Bologna testerà invece le ambizioni di una neopromossa, il Basket Team Crema. Oltre al fascino di uno scontro inedito, si aggiunge anche una componente sentimentale per Bologna che ritrova Rae D’Alie, perno del gruppo che ha esordito in A1 con le Vu Nere e che due anni fa ha raggiunto la Semifinale Scudetto.

Molto pepe anche nella sfida tra La Molisana Magnolia Campobasso e Gesam Gas&Luce Lucca. Le due formazioni l’anno scorso si sono piazzate rispettivamente al sesto e quinto posto e mirano di nuovo a un campionato ad altissimo livello. Campobasso, sul mercato, tra l’altro ha aggiunto alla batteria di ex-Lucca anche Valeria Battisodo, che esordirà con la nuova maglia proprio contro le lucchesi.

Il battesimo di RMB Brixia Basket nel massimo campionato arriva contro una delle realtà più ambiziose, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari. Anche in questo caso si tratta di un inedito assoluto per la nostra pallacanestro: molta curiosità per capire come si comporterà Brescia alla prova Techfind Serie A1 mentre le sassaresi si presentano al campionato con una formazione totalmente rinnovata, che punta decisa ai Playoff.

L’altra esordiente in campionato, la Bruschi San Giovanni Valdarno, si ritrova impegnata contro la Passalacqua Ragusa. Esame importante per la formazione di coach Matassini contro una Ragusa che, al contrario delle precedenti edizioni dell’Opening Day, dovrebbe presentarsi all’appuntamento con l’intero gruppo straniere al completo: sarà tra l’altro il match di ritorno in A1 di Mirco Diamanti dopo 5 anni. E dopo lo Scudetto conquistato proprio con una formazione toscana, ovvero Lucca.

All’interno di Allianz Geas Sesto San Giovanni-Libertas Akronos Moncalieri. La gara per le rossonere può esser occasione per festeggiare le 500 gare col Geas di Giulia Arturi, alle prese col rientro dall’infortunio occorso nello scorso Opening Day. Sempre attuale come ex Valeria Trucco in casa Moncalieri, curiosità vuole che è ex dell’incontro anche Marzia Tagliamento che col Geas ha disputato alcune partite nelle Finali Nazionali Giovanili.

Sfida molto interessante quella che vedrà opposta l’E-Work Faenza all’Umana Reyer Venezia: le orogranata si presentano alla stagione decisamente rinnovate, ma la formazione di Ballardini è avversario tosto. Le romagnole tra l’altro ritrovano il capitano Federica Franceschelli, che dopo un anno di assenza tornerà a inseguire il sogno A1, durato solo qualche minuto la scorsa stagione per l’infortunio occorsole durante l’Opening Day 2021.

Legabasketfemminile.it