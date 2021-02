A1 Femminile – Svelata la sede della Coppa Italia, è Bologna

La Lega Basket Femminile comunica che le Techfind Final Eight di Coppa Italia Serie A1 si giocheranno a Bologna, presso la Segafredo Arena, da giovedì 4 a lunedì 8 marzo.

La Conferenza Stampa di Presentazione dell’evento si terrà martedì 2 marzo alle ore 10:30, presso il Palazzo della Regione Emilia Romagna, a Bologna.

LBF ringrazia la società Virtus Segafredo Bologna, che con grande entusiasmo organizzerà uno degli eventi cardine della stagione nella prestigiosissima cornice virtussina, un impegno simbolo del sempre maggiore coinvolgimento della società bolognese per lo sviluppo e la crescita della pallacanestro femminile italiana, anche in tempi di grande emergenza sanitaria. Un ringraziamento particolare anche alla Regione Emilia Romagna, al fianco di un evento che culminerà nella data-simbolo di lunedì 8 marzo, giorno non solo della Festa della Donna ma anche di una meravigliosa festa di sport al femminile, com’è sempre stata nel corso degli anni la Coppa Italia.

La manifestazione si strutturerà su quattro giorni di gare: il 4 e 5 marzo si disputeranno i quarti di finale, il 7 le semifinali mentre proprio l’8 marzo si giocherà la finalissima.

Di seguito il programma completo della manifestazione:

QUARTI DI FINALE – giovedì 4 marzo

QF1: Ore 16:30 • Umana Reyer Venezia – Fila San Martino di Lupari

QF2: Ore 20:00 • Famila Wuber Schio – Limonta Costa Masnaga

QUARTI DI FINALE – venerdì 5 marzo

QF3: Ore 16:30 • Passalacqua Ragusa – Use Rosa Scotti Empoli

QF4: Ore 20:00 • Virtus Segafredo Bologna – Allianz Geas Sesto San Giovanni

SEMIFINALE – domenica 7 marzo

Semifinale 1: Ore 16:30 • Vincente QF1 – Vincente QF3

Semifinale 2: Ore 20:00 • Vincente QF2 – Vincente QF4

FINALE – lunedì 8 marzo

Ore 19:00 • Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2

Tutte le partite verranno trasmesse in chiaro su LBF TV (www.lbftv.it) e MS Group sarà il media partner televisivo dell’evento.

SATELLITE

MS Channel sarà visibile all’interno del pacchetto base Sky al n. 814.

DIGITALE TERRESTRE

MS Channel sarà visibile sul network DTT MS Sport, in 9 regioni italiane (Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Lazio).

PIEMONTE – canale 601

LIGURIA – canale 684

LOMBARDIA – canale 645

VENETO – canale 675

TRENTINO ALTO ADIGE – canale 117

FRIULI VENEZIA GIULIA – canale 173

EMILIA ROMAGNA – canale 219

TOSCANA – canale 296

LAZIO – canale 185

Area Comunicazione LBF