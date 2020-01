A1 – Fiducia in casa Scotti dopo la bella prova con Venezia

Il ko con Venezia era ovviamente da mettere in preventivo, ma stavolta la sensazione che la Scotti lascia dopo la sconfitta interna con una delle ‘big’ del campionato è comunque positiva. La sensazione è infatti di una squadra che lotta, che non molla mai e che dimostra di avere una grande voglia di arrivare alla sospirata salvezza. E coach Alessio Cioni non può che essere soddisfatto in vista del nuovo scontro salvezza in programma sabato sul campo della Virtus Bologna. “E’ stata una partita vera – attacca – abbiamo creato problemi a Venezia e questo per noi, a livello di gioco, è molto importante. Abbiamo difeso forte contro una squadra che ha obiettivi importantissimi e quindi non posso che dire ancora una volta brave alle mie ragazze perchè c’è mancato veramente poco. Già all’opening day contro Schio avevamo giocato un’ottima partita e lo stesso era accaduto all’andata a Venezia. Ora abbiamo fatto un altro piccolo passettino in avanti ed è un progresso di squadra visto che siamo in situazione di emergenza. Chiunque entra da il suo contributo e questi sono aspetti importanti che testimoniano tutto questo. Capisco che non sia facile, ma dobbiamo tenere mentalmente perchè in questa fase è fondamentale”. Sabato prossimo al Pala Dozza di Bologna, intanto, un altro scontro fondamentale in chiave salvezza. “Per noi è una sfida molto importante – prosegue – una gara che precede la pausa che ci servirà per rimetterci a posto fisicamente tirando il fiato. Domenica Ramò ha risentito un po’ di aria di partita venendo in panchina con noi ma i tempi non cambiano e per lei dobbiamo avere ancora pazienza. Intanto continuiamo a guardarci intorno sul mercato alla ricerca di una giocatrice che ci possa dare una mano”. Da ricordare infine che sabato prossimo la gara in casa Virtus si giocherà ale 15.30 al PalaDozza di Bologna, uno degli impianti più belli a livello nazionale.

—

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa