A1 – Fila vs Reyer, parla Bestagno: “Sarà cruciale limitare Jolene Anderson”

La capitana dell’Umana Reyer ha rilasciato ai nostri microfoni le seguenti dichiarazioni in vista del derby di San Martino di Lupari in programma sabato 31 ottobre alle 19.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su MS Channel, canale 814 di Sky, e in live streaming su www.mschannel.tv e LBF Tv.

“Con San Martino di Lupari è una partita sempre molto sentita anche se purtroppo si giocherà a porte chiuse. Loro sono una squadra temibile, ma noi vogliamo continuare il nostro percorso giocando bene come stiamo facendo. Sarà cruciale limitare Jolene Anderson, la conosciamo bene e non è solo brava a far canestro, ma anche a coinvolgere le compagne. Inoltre sarà chiave controllare il ritmo della partita. Stiamo bene, siamo in fiducia e fisicamente siamo pronte”.

