Vigarano a un nuovo ciclo. La società estense ha congedato il dg Ennio Zazzaroni e il ds Edoardo Gnudi e guarda al futuro prossimo con più dubbi che certezze.

Nell’edizione odierna de La Nuova Ferrara, il presidente Gavioli ha provato a fare il punto tracciando la situazione attuale: “Un accordo con il Kleb Ferrara? Non è una novità­, da tempo ci sono ot­timi rapporti. Qualche discorso in questo senso è stato fatto ma solo a livello di chiacchierata. Siamo aperti ad ogni soluzio­ne, valutando il tutto. In ogni caso siamo attivi,anche in altre direzione, per trovare soluzioni e, se possi­bile, restare a Vigarano. A breve mi dovrò incontrare con una persona che sarà il nostro nuovo direttore gene­rale, un personaggio molto conosciuto nell’ambiente del­la pallacanestro. Insieme stu­dieremo un budget e faremo le valutazioni su come affrontare la prossima stagione e con che forze sare­mo in grado di iscriverci al campionato. Siamo però anche realisti e sappia­mo che il momento particola­re, creato dalla pandemia, rende molto difficile reperire sponsor. Non vogliamo fare un salto nel buio e neppure iniziare una stagione senza avere le certezze di poterla portare a termine. Piuttosto valuteremo se non conviene fare un passo indietro e ripar­tire dalla A2“.