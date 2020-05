A1- Geas, a cavallo tra la stagione conclusa e quella che verrà con il presidente Vignati

La sorprendente stagione dell’Allianz Geas si è interrotta con lo stop del campionato dovuto all’emergenza sanitaria. Le rossonere allenate da coach Cinzia Zanotti stavano vivendo un ottimo momento per quanto riguarda le prestazioni e la coesione di tutta la squadra e dello staff. Abbiamo chiesto al presidente del Geas Carletto Vignati alcune considerazioni sulla stagione finita e su quella che verrà.

“Secondo il mio parere la squadra ha vissuto un’annata clamorosa: oltre ad aver vinto con qualche squadra del ‘piano di sopra’ come Venezia e Ragusa, il Geas era in un momento eccezionale dal punto di vista della mentalità. Le ragazze recepivano rapidamente tutti i messaggi e le istruzioni e si era instaurata un’ottima sinergia tra di loro e con ogni membro dello staff. La squadra degli scorsi mesi sembrava cucita su misura per le esigenze della società: con gli innesti italiani di Arianna Zampieri, Sara Crudo e Arianna Botteghi il mosaico era stato completato con le tessere giuste. Per fare un solo nome, personalmente sono rimasto contentissimo del campionato disputato da Sara Crudo, giocatrice che avevo avuto modo di apprezzare già negli anni precedenti.

Anche i gruppi delle selezioni giovanili del Geas stavano percorrendo buone stagioni, in linea con le previsioni di inizio anno.

“Per quanto riguarda la stagione che verrà, bisogna capire con esattezza che cosa succederà, innanzitutto quando si potrà ricominciare in sicurezza. Poi valuteremo la nostra condizione e vedremo quante giocatrici del positivo gruppo dello scorso anno si riuscirà a confermare. Abbiamo intenzione di continuare a fare bene, sempre con serenità e dentro il clima giusto”.

Fabiano Scarani – Ufficio stampa ALLIANZ GEAS