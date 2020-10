A1 – Geas, altri due casi di Covid-19. Per Crudo lesione collaterale mediale al ginocchio destro

L’Allianz Geas comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, sono emersi altri due casi di positività al Covid-19 (un’atleta e un componente dello staff), che si aggiungono alle 6 giocatrici e al membro dello staff già in isolamento dalla scorsa settimana. I due nuovi soggetti positivi sono in buona salute e in isolamento sino ai nuovi test previsti dal protocollo sanitario.

A seguito dell’infortunio occorsole sabato scorso nel corso della gara Allianz Geas – Dinamo Sassari, e degli accertamenti strumentali effettuati ieri presso il centro MultiMedica di Sesto San Giovanni, è stato diagnosticata a Sara Crudo una lesione collaterale mediale di II-III grado al ginocchio destro.

Tutta l’Allianz Geas augura a Sara di tornare presto a giocare ai livelli dimostrati in queste prime giornate di campionato, che le sono valsi la chiamata in Nazionale da parte di coach Lardo.

Ufficio stampa ALLIANZ GEAS