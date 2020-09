A1 – Geas, ancora bene l’amichevole con Costa Masnaga

Altra buona prova per l’Allianz Geas nell’amichevole giocata al PalaNat con Costa Masnaga. Le rossonere sono riuscite a tenere alti i ritmi contro le intense e fisiche avversarie. I meccanismi della squadra di coach Zanotti si stanno oliando sempre di più sia in attacco che in difesa; e buone note oggi sono arrivate anche dalle giovani Gilli (costretta poi a uscire per un leggero colpo all’anca), Merisio, Ronchi e Pellegrini, che si sono fatte trovare sempre pronte. Con Panzera e Gwathmey ferme precauzionalmente, tra le sestesi si sono distinte Graves (22 punti), Oroszova (doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi), Ercoli e Merisio (12) e Verona (11). Per le lecchesi, assente dal campo la statunitense Nunn.

COACH ZANOTTI – “Sicuramente, rispetto ad altre amichevoli, sul parquet oggi si è visto un buon impegno dal punto di vista dell’energia profusa. Grande partecipazione da parte delle giovani: ho percepito inoltre un buon clima generale di squadra”.

Allianz Geas – Costa Masnaga 81-66 (23-15; 15-13; 23-24; 20-14)

Allianz Geas: Arturi 2, Ronchi 6, Verona 11, Crudo 2, Oroszova 11, Merisio 12, Graves 22, Gilli, Pellegrini 3, Ercoli 12. All.: Zanotti.

Costa Masnaga: Colognesi 2, Villa E., Villa M. 13, Caloro 3, Del Pero, Jablonowski. 10, Spinelli 1, Allievi 10, LaBanca 7, Toffali, Kovatch 20. All.: Seletti.

Uff.Stampa Allianz Geas