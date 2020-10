A1 – Geas autoritario fin dalle prime battute, Lucca battuta nettamente

Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca – Allianz Geas Sesto San Giovanni 62 – 84 (9-31, 30-45, 46-64, 62-84)

GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA: Azzi NE, Jakubcova* 8 (2/3, 1/2), Cibeca NE, Spreafico* 18 (2/5, 4/8), Pastrello 2 (1/4, 0/2), Russo* 4 (0/1, 0/2), Orsili 7 (3/4, 0/1), Miccoli* 7 (2/7, 1/3), Pallotta NE, Farnesi NE, Smorto* 3 (1/1, 0/1), Tunstull 13 (6/7 da 2)

Allenatore: Iurlaro F.

Tiri da 2: 17/32 – Tiri da 3: 6/19 – Tiri Liberi: 10/15 – Rimbalzi: 21 6+15 (Jakubcova 4) – Assist: 15 (Spreafico 3) – Palle Recuperate: 4 (Miccoli 2) – Palle Perse: 9 (Jakubcova 2) – Cinque Falli: Orsili

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Gwathmey* 11 (2/6, 2/3), Arturi 4 (1/1, 0/1), Ronchi, Verona* 17 (5/8, 2/2), Crudo* 16 (3/3, 2/4), Oroszova* 10 (4/6 da 2), Merisio, Graves* 17 (7/10, 0/1), Gilli 5 (2/3, 0/1), Ercoli 4 (2/3 da 2)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 26/42 – Tiri da 3: 6/12 – Tiri Liberi: 14/18 – Rimbalzi: 33 8+25 (Oroszova 11) – Assist: 22 (Verona 7) – Palle Recuperate: 3 (Arturi 1) – Palle Perse: 9 (Graves 3)

Arbitri: Ferretti F., Centonza M., Castiglione A.

Legittima affermazione esterna dell’Allianz Geas Sesto S. Giovanni che viola il parquet del Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca in questo secondo turno della Techfind Serie A1. Grande prestazione corale delle ospiti, ben cinque giocatrici in doppia cifra a livello realizzativo, che confermano di avere tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista. Contro un avversario già rodato, con il roster quasi al completo, l’unica assente era Ilaria Panzera, Lucca, ancora priva di Linnae Harper, ha pagato a caro prezzo un primo quarto dove Geas ha costruito quel gap nel punteggio che ha indirizzato sin da subito il confronto.

Solito quintetto iniziale per Iurlaro con Jakubcova, Miccoli, Spreafico, Smorto e Russo mentre Geas replica con l’ex Graves, Oroszova, Gwathmey, Crudo e Verona. Nei primi quattro minuti della frazione iniziale le difese hanno decisamente la meglio sui rispettivi attacchi. Dopo un’iniziale duello realizzativo tra Bashaara Graves e Maria Miccoli, autrici di tutti punti delle loro compagini per il momentaneo 5-4, Geas accelera forte di un’impressionante percentuale di realizzazione. Nel primo quarto le lombarde tirano con il 90,9% da due (10\11) e con il 100% da tre (2\2). Graves, Verona e Crudo scavano un’importanza divario con una Lucca che fatica, oltre a competere sullo strapotere a rimbalzo delle ospiti, a ritrovare la via del canestro. Sul 5-18 ad interrompere momentaneamente l’emorragia di punti di Sesto ci pensa Jewel Tunstull, prima che Geas produca un altro significativo allungo. Il tabellone di fine primo periodo recita 9-31, con le rossonere che pongono subito una seria ipoteca sui due punti.

Il secondo parziale si apre con la tripla di Costanza Verona che conferma una delle migliori interpreti nel suo ruolo. Dalla panchina escono con maggiore frequenza Silvia Pastrello e Alessandra Orsili che danno il contributo alla causa biancorossa, così come Tunstull che sotto canestro crea qualche grattacapo alle sue pari ruolo. Per la squadra di Zanotti, invece, aumentano i giri del motore di Gwathmey, saranno 16 i punti per l’ala portoricana che sarà costretta ad uscire anzitempo nel quarto conclusivo per un problema al ginocchio sinistro. Gesam Gas e Luce riesce ad accorciare il gap nel punteggio; le squadre vanno all’intervallo lungo sul 30-45. In avvio di terzo quarto si vede la migliore versione delle biancorosse che provano in tutte le maniere di riaprire la contesa. Miccoli e Tunstull mettono complessivamente quattro punti in fila, portando Lucca sul momentaneo -11. Sesto S.Giovanni non perde mai la bussola, forte di un impianto di gioco collaudato che gli innesti di Bashaara Graves e Gwathmey hanno ulteriormente migliorato. A prendersi la scena sono nuovamente le esterne Sara Crudo, 13 punti, e Costanza Verona. Le locali cercano in tutte le maniere di alimentare la fiammella della speranza trascinate da capitan Laura Spreafico, anche stasera miglior realizzatrice delle sue con 18 punti messi a referto.

Nei rimanenti dieci minuti di gioco, con l’Allianz Geas avanti di 18 lunghezze, restano da annotare il sopracitato infortunio occorso a Gwathmey, un estremo tentativo di rientro del Basket Le Mura con tre canestri consecutivi targati Jakubcova e il finale nuovamente a tinte rossonero che siglano il punteggio sul definitivo 62-84. Nel prossimo turno Gesam Gas e Luce Lucca cercherà di cogliere l’immediato nella trasferta di Costa Masnaga, palla a due fissata per le 21 di sabato 10 ottobre, mentre il team di coach Zanotti riceverà la visita del Fila S.Martino di Lupari.

