Allianz e Geas Basket Sesto San Giovanni hanno rinnovato per le prossime tre stagioni sportive la partnership che vede il Gruppo assicurativo al fianco della squadra femminile di pallacanestro sin dalla stagione sportiva 2018/2019, dando il nuovo nome di Allianz Geas Basket alla prima squadra, promossa quell’anno in serie A1.

L’accordo per il rinnovo dell’importante partnership sportiva è stato perfezionato nei giorni scorsi in Torre Allianz, quartier generale della Compagnia a Milano, dal Direttore Generale di Allianz S.p.A. Maurizio Devescovi e dal Presidente del club sportivo Carlo Vignati, accompagnato dal Direttore Tecnico/Head Coach Cinzia Zanotti e dalla General Manager Edy Cavallini.

In base al nuovo accordo triennale di sponsorship, Allianz sarà al fianco del Geas Basket, fino al 2024. Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A. ha commentato: “Siamo lieti di confermare il nostro supporto al Geas Basket, tre anni dopo il nostro primo accordo di partnership, per restare al fianco di una squadra che è preceduta dalla sua importante storia e che si caratterizza per approccio leale alla competizione, dedizione, spirito di sacrificio e forte attaccamento alla maglia. Questi valori, impersonati dalle giovani atlete, ispirano anche l’attività quotidiana in Allianz. Che sia una grande stagione sportiva, ricca di soddisfazioni per la squadra e per tutti i tifosi del Geas Basket”.

Carlo Vignati, Presidente del Geas Basket, ha sottolineato: “Siamo particolarmente orgogliosi della rinnovata fiducia di Allianz per il prossimo triennio, e fieri di portare sulla nostra maglia da gioco il brand di un’azienda così prestigiosa, che ha sempre dimostrato grande vicinanza, partecipazione e affetto per il nostro club. A nome di tutta la famiglia del Geas, desidero ringraziare Allianz e il Direttore Generale Maurizio Devescovi, certi che l’Allianz Geas Sesto San Giovanni sarà di nuovo e sempre più protagonista del basket femminile italiano“.

Il Geas Basket di Sesto San Giovanni è una delle più importanti squadre di pallacanestro femminile italiane, con una lunga e gloriosa storia iniziata nel 1955. Nel 1966 arriva la prima promozione in serie A e, a seguire, la conquista di un palmarès che ha fatto la storia del basket femminile: 2 Coppe Italia (una di A1 e una di A2), 8 scudetti tra il 1970 e il 1978 e la prima Coppa dei Campioni di una squadra italiana, conquistata il 30 marzo 1978 contro lo Sparta Praga.

Nel 2018 sono stati festeggiati i quarant’anni della storica vittoria conquistata da Mabel Bocchi, Rosi Bozzolo, playmaker e mamma di Giulia Arturi, e dalle altre campionesse (formazione completa del Geas Campione d’Europa 1978: Mabel Bocchi, Rosi Bozzolo, Wanda Sandon, Lella Battistella, Cristina Tonelli, Dora Ciaccia, Marina Re, Giusy Fogliani, Daniela Cesati, Maria Baldini) che si sono ritrovate dopo molti anni a ricordare un momento storico della loro carriera.

Per arrivare fino al presente, con un gruppo che negli ultimi anni ha saputo farsi valere, ottenendo per esempio più volte vittorie importanti in campionato contro le squadre favorite per lo Scudetto e riuscendo anche ad arrivare in finale di Coppa Italia. Il gruppo, allenato sapientemente da Coach Cinzia Zanotti, allenatrice, figura di riferimento e simbolo del Geas essa stessa, si è sempre dimostrato dedito al lavoro e desideroso di migliorarsi sempre più.

Una squadra che può puntare su atlete dall’indiscusso talento e dal profilo di spicco internazionale, come l’esterna della nazionale portoricana Jazmon Gwathmey, la solidissima pivot Usa Bashaara Graves e il giovane innesto, dal curriculum già importante, proveniente da Wake Forest University, l’ala grande serba con nazionalità cipriota Ivana Raca. E non solo, perché al loro fianco ci saranno, per la stagione 2021-22, la bandiera del Geas, la storica capitana Giulia Arturi, alla sua ventunesima stagione a Sesto, Sara Crudo, fisica e talentuosa ala che nelle ultime due stagioni ha migliorato notevolmente le proprie cifre e aumentato la consapevolezza nei propri mezzi, Caterina Dotto, play di classe con trascorsi importanti in nazionale A e all’Allianz Geas dallo scorso gennaio, e Ilaria Panzera, promettente guardia classe 2002 “made in Geas” in grado di far battere il cuore dei tifosi con giocate di estro e rara maturità.

Ecco il roster dell’Allianz Geas stagione 2021-22:

Giulia Arturi (capitana)

Jazmon Gwathmey

Bashaara Graves

Caterina Dotto

Ilaria Panzera

Ivana Raca

Elisa Ercoli

Sara Crudo

Valeria Trucco

Federica Merisio

Sara Ronchi

Staff:

Coach: Cinzia Zanotti

Primo assistente: Gianmarco Petitto

Secondo assistente: Martina Gargantini

Team Manager: Veronica Schieppati

Preparatore fisico: Davide Bocci

Fisioterapisti: Federico Lietti, Simona Modena

Medici sociali: Luca Serrao, Carlo Zaolino

General Manager: Edy Cavallini

Il Geas Basket, oltre alla prima squadra, vanta un settore giovanile di grandissima tradizione, avendo conquistato negli anni ben 18 scudetti di categoria (record italiano), ed essendosi affermato come “miglior fornitore” delle squadre azzurre. La Polisportiva Geas ha circa 7.000 iscritti e aggrega atlete e atleti in ben undici discipline: oltre al basket, volley, unihockey, atletica, arti marziali, ginnastica artistica e ritmica, rugby, fitness e tempo libero, pattinaggio su ghiaccio, vela lago e vela mare, con una spiccata prevalenza al femminile.

