A1 – Geas, casi di Covid-19 nella squadra. Stasera solo sei le giocatrici disponibili

L’Allianz Geas comunica che nel corso dei test di controllo effettuati il 22 ottobre 2020 alcune atlete sono risultate positive al Covid-19 e immediatamente messe in isolamento fino a nuovi test.

Pertanto l’Allianz Geas ha chiesto il rinvio della gara di questa sera alle 20.30 con il Banco di Sardegna Dinamo Sassari, anche per tutelare la salute dello staff e delle atlete avversarie. Ma la partita verrà disputata come da programma dalle sole 6 atlete del Geas risultate negative ai predetti test, in ottemperanza al CU n. 285 del 2/10/2020 della Fip.

La società non intende coinvolgere nella gara, a tutela della loro salute e di quella delle loro famiglie, le ragazze del settore giovanile comunque tesserate per il campionato di serie A1.

L’Allianz Geas ringrazia sentitamente tutti gli appassionati e i tifosi che hanno prenotato il biglietto per seguire la partita e comprende, data la situazione, eventuali defezioni.

La diretta TV su MS Channel è stata cancellata.

Ci auguriamo di poter tornare presto a rivedere tutte le nostre atlete sui campi della serie A a far valere i colori rossoneri.

Ufficio stampa ALLIANZ GEAS