A1 – GEAS finalmente al completo, ma la sfida con Ragusa è rinviata

Anche l’ultimo membro dell’Allianz Geas ancora positivo al Covid-19 è risultato negativo al tampone molecolare. Dunque, con la squadra al completo, Sesto torna al lavoro. Nei prossimi giorni, dopo i dovuti accertamenti, le giocatrici riprenderanno gli allenamenti in massima sicurezza, divise per gruppi in base allo stato fisico attuale.

La partita con Ragusa, che avrebbe dovuto tenersi domenica 22 novembre, è però rinviata a data da destinarsi.

Ufficio Stampa ALLIANZ GEAS