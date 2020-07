A1 – Geas, il ritorno di Veronica Schieppati come team manager

L’Allianz Geas, con l’obbiettivo di migliorare ulteriormente il proprio assetto societario, è lieta di annunciare il ritorno di Veronica Schieppati in rossonero, non più da giocatrice ma per il ruolo di team manager. Dopo anni di militanza Geas – anni di traguardi importanti come il raggiungimento della finale di coppa Italia di A1 o le promozioni dalla serie cadetta al massimo campionato – e un solo anno di assenza passato dando un notevole apporto alla stagione di Carugate in A2, Schieppati rientra a Sesto per ricoprire questo nuovo ruolo: la sua esperienza e la sua empatia saranno sicuramente proficui per la squadra.

Con il ritorno di Veronica, l’Allianz Geas aumenta ancora la propria vocazione femminile all’interno dello staff e della società (coach Zanotti, l’assistente Martina Gargantini, la Gm Edy Cavallini), a dimostrazione della possibilità, per un club di basket femminile, di dare spazio a donne che non siano solo giocatrici.

Il Presidente e tutto il resto dello staff accolgono calorosamente Veronica e le augurano buon lavoro.

Ecco le parole della diretta interessata: “Sono emozionata, felice ed entusiasta. Ho la stessa adrenalina che si ha addosso alle porte della prima di campionato. Decidere di appendere le scarpe al chiodo dopo 18 anni è stata una scelta importante: sentivo che era arrivato il momento ma allo stesso tempo staccarmi del tutto da quel mondo sarebbe stato troppo. Ringrazio il Geas (Cinzia e Edy in primis) per aver deciso di investire su di me e per avermi regalato questa grande opportunità. Sono nuova nel settore ma fortunatamente ho davanti a me una grande maestra da cui imparare: anche per questo non vedo l’ora di iniziare per dare il mio contributo a questa stagione, anche se, d’ora in poi, sarà fuori dal rettangolo di gioco.”

Ufficio stampa ALLIANZ GEAS