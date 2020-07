A1 – Geas, mercato chiuso. Ecco il roster completo

Con le ultime conferme degli scorsi giorni, l’Allianz Geas ha completato il roster per la prossima stagione. La società e lo staff di coach Cinzia Zanotti hanno unito continuità con lo scorso anno a novità di rilievo, con l’obbiettivo di comporre un gruppo per alzare ulteriormente il livello di competitività, partendo dai buoni risultati delle due passate stagioni in A1.

Ecco il roster completo:

Giulia Arturi (K), P, 175 cm, 1987

Sara Crudo, A, 184 cm, 1995

Elisa Ercoli, C, 190 cm, 1995

Caterina Gilli, A, 183 cm, 2002

Bashaara Graves, A/C, 188 cm, 1994

Jazmon Gwathmey, G, 188 cm, 1993

Federica Merisio, P/G, 170 cm, 2003

Ilaria Panzera, G, 178 cm, 2002

Sara Ronchi, G/A, 182 cm, 2003

Costanza Verona, P, 170 cm, 1999

Sabina Oroszova, A/C, 190 cm, 1993

Ufficio stampa ALLIANZ GEAS