A1 – Geas, niente pubblico al PalaNat domenica per la prima di campionato con Venezia

Con grande dispiacere l’Allianz Geas deve comunicare che per la gara di domenica contro la Reyer Venezia il comune di Sesto San Giovanni ha disposto l’impossibilità di permettere la presenza del pubblico in quanto sono ancora in corso “i settaggi all’impianto di riscaldamento/ventilazione e pertanto al momento non è garantita la ventilazione in presenza di pubblico”.

Ci auguriamo di poter accogliere i nostri tifosi, in numero limitato rispetto alla capienza massima, già per la partita casalinga dell’11 ottobre contro San Martino di Lupari.

Ufficio stampa ALLIANZ GEAS