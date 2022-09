A1 – Gorini e Trucco decisive, il Geas vince l’amichevole a San Martino di Lupari

L’ultima amichevole del precampionato offre ancora indicazioni utili a Fila e Geas, che nel prossimo weekend debutteranno nel nuovo campionato di Techfind Serie A1. La sfida del PalaLupe, giocata con punteggio azzerato al termine di ogni frazione, ha visto alla fine prevalere le ospiti con un complessivo 72-81, frutto di due quarti iniziali in cui la squadra di coach Zanotti ha tirato con percentuali stellari, e altri due più equilibrati, vinti dal Fila.

Lupe al via senza Pastrello, mentre l’Allianz deve rinunciare a Moore. Il primo quarto inizia forte per le padrone di casa, subito a segno con le bombe di Milazzo e Kaczmarczyk. Poi Dotto fa entrare in partita le ospiti, brave a piazzare un break di 11-0 che dall’8-2 iniziale ribalta la situazione. Forti delle alte percentuali in attacco, e di una coppia Dotto-Begic da 10 e 9 punti nei primi 10′, l’Allianz si aggiudica la prima frazione 19-26.

L’inerzia rimane al Geas anche nel secondo quarto, con le percentuali che continuano ad essere superlative. Gorini martella da fuori e tiene avanti le sue, capaci di migliorare i 26 punti del primo quarto (10/14 al tiro) con i 28 del secondo (10/16).

Cambia invece la musica nel terzo periodo, con il Fila che sfrutta qualche aggiustamento in difesa per tenere il match in maggiore equilibrio. Un’ispirata Guarise porta il punteggio sull’11-7 dopo 5′, ed è una frazione in cui le giallonere restano sempre avanti di un’incollatura, prima di chiudere sul 16-15.

San Martino ha ritrovato un po’ di fiducia, e inizia il quarto periodo con un 5-0. Verona e Ianezic fanno salire il parziale sul 10-2 dopo 5′, e arriverà anche il +9 per le giallonere, prima della mini rimonta nel finale delle ospiti. Il 18-12 del quarto periodo manda in archivio l’amichevole con un complessivo 72-81.

Fila San Martino – Allianz Geas Sesto San Giovanni 72-81



BASKET SAN MARTINO: Washington 20, Guarise 10, Tau ne, Verona 8, Milazzo 10, Ianezic 5, Frigo ne, Russo 4, Kaczmarczyk 5, Arado 4, Diakhoumpa ne, Dedic 6. All. Serventi.

GEAS BASKET: Dotto 13, Begic 15, Trezzi ne, Gorini 20, Bestagno 2, Tava 2, Trucco 19, Panzera 10, Leto ne, Ramon. All. Zanotti.

PARZIALI: 19-26, 19-28, 16-15, 18-12.

Uff.Stampa Lupebasket