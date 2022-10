A1 – Gorini fa impazzire il Geas, Campobasso battuta a fil di sirena

SESTO SAN GIOVANNI – Si apre con un successo dalle mille emozioni il percorso casalingo dell’Allianz Geas di coach Cinzia Zanotti. Il canestro a 1’’ dalla fine di Gorini vale i due punti alle rossonere, che fermano sul 76 a 75 la forte Campobasso.

Dotto, Begic, Bestagno, Trucco e Panzera le prime cinque per il Geas. Campobasso risponde con Kacerik, Trimboldi, Milapie, Perry e Parks.

Perry apre le marcature dalla lunetta, Dotto risponde con la stessa moneta, ma dal 2 a 1 iniziale si apre un 8-0 di break della Magnolia. Trucco e Panzera ci mettono una pezza, ma La Molisana dà pochi riferimenti alle avversarie trovando soluzioni vincenti da tutti i reparti, con Parks particolarmente ispirata. Sul primo doppiaggio, 7 a 14 Campobasso, coach Zanotti chiama timeout cercando di scuotere una Allianz troppo remissiva in attacco e poco attenta a rimbalzo. Le ospiti continuano a segnare con alte percentuali anche nella seconda metà del primo periodo, che manda le squadre al mini riposo sull’11 a 22 Campobasso. Nella seconda frazione Geas va sotto di 17 lunghezze (12-29), per poi sfruttare un piccolo passaggio a vuoto dell’offensiva avversaria e quattro punti consecutivi di Begic per ritrovare fiducia. Dopo la numero 4 in maglia Geas tocca a Dotto, con sei in fila, e Gorini, con la tripla che fissa il punteggio sul 31 a 34 per Campobasso alla pausa lunga: la partita è riaperta!

Nella ripresa la forza d’inerzia spinge verso i colori rossoneri: la palla si muove con fluidità, Moore, Trucco e Begic ricevono con maggiore continuità e la costante ricerca della compagna libera porta energie positive a tutte le ragazze in campo, più solide e attente in difesa. In avvio di quarto-quarto arriva addirittura il +10 Geas, con l’appoggio di Bestagno. Gara archiviata? Tutt’altro: Togliani segna da oltre l’arco, Gorini prende tecnico e Parks ne mette tre in fila, portando a -4 La Molisana. Campobasso si ritrova improvvisamente in partita e si affida all’indescrivibile talento delle sue americane: Perry-Parks-Perry, tre triple e PalaNat incredulo nel vedere il tabellone luminoso recitare 66 a 70 per le ospiti. L’Allianz non perde coraggio, continua a muovere la palla affidandosi alle scelte all’ispirata Gorini, che segna cinque punti consecutivi firmando il contro-sorpasso Geas, poi consolidato dal canestro di Begic nel cuore dell’area. A 25’’ dalla fine Bestagno si porta in lunetta con due tiri liberi: buono il primo, 74-72 Geas; il secondo gira sul ferro e il rimbalzo viene catturato dalla lunga ospite, Milapie. Sul capovolgimento di fronte la palla arriva a Perry che non esita, spara da oltre l’arco e realizza una tripla dal coefficiente di difficoltà altissimo. Nuovo sorpasso Campobasso e gelo totale al PalaNat. Coach Zanotti chiama timeout: rimessa, Gorini palleggia, si crea lo spazio e segna in palleggio-arresto-tiro dai 5 metri. È il canestro dei titoli di coda, della determinazione e della voglia di lottare senza mai arrendersi: questa è l’Allianz Geas, oltre ogni difficoltà, insieme!

“Questa è una di quelle partite per cui si gioca a basket – il commento di una emozionata Gaia Gorini a fine partita. Mi era capitato di segnare un canestro così quando ero ancora bambina, è bello poterlo fare oggi, in una partita così importante, davanti al nostro pubblico”.

“Devo assolutamente sottolineare il carattere di questa squadra – l’esordio in conferenza stampa di coach Zanotti. Sono state straordinarie a rimanere lucide, a continuare a lottare anche dopo il -17 e rendere possibile la rimonta. Sapevamo quanto fosse difficile giocare contro di loro, quanto fosse importante questa partita. Quando abbiamo iniziato a controllare la lotta a rimbalzo e muovere maggiormente la palla siamo cresciute. C’è tanto su cui lavorare, ma è normale sia così, ci teniamo stretti questa vittoria”.

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI – LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 76-75

(11-22; 31-34; 52-48)

Geas: Dotto 14, Begic 9, Bestagno 8, Trucco 9, Panzera 5, Moore 10, Gorini 20, Holmes 1, Leto NE, Tava NE, Ramon NE. All Zanotti

Campobasso: Kacerik, Trimboli 5, Milapie 6, Perry 20, Parks 29, Narviciute, Togliani 11, Giacchetti NE, Quinonez 4, Battisodo, Nicolodi, Vitali NE. All Sabatelli

Uff.Stampa Geas Basket