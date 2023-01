A1 – Gustavsson e Holmes trascinano Sassari, Venezia sconfitta

Banco di Sardegna Dinamo Sassari – Umana Reyer Venezia 79 – 74 (21-20, 35-37, 59-56, 79-74)



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Toffolo, Mazza NE, Carangelo* 7 (0/3, 1/5), Arioli NE, Gustavsson* 24 (12/15, 0/1), Makurat* 10 (3/9, 0/2), Fara NE, Thomas* 12 (3/4, 2/6), Martinez NE, Cerri NE, Holmes* 21 (6/11, 1/5), Ciavarella 5 (0/1, 1/3)

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 24/43 – Tiri da 3: 5/22 – Tiri Liberi: 16/18 – Rimbalzi: 38 8+30 (Gustavsson 11) – Assist: 22 (Makurat 8) – Palle Recuperate: 6 (Holmes 2) – Palle Perse: 13 (Holmes 4)

UMANA REYER VENEZIA: Villa M. 8 (4/5 da 2), Delaere* 17 (2/5, 4/7), Pan 4 (1/2, 0/3), Madera 5 (2/4, 0/2), Yasuma* 7 (1/4, 1/3), Fassina* 6 (3/5, 0/1), Franchini NE, Shepard* 17 (7/18, 0/2), Kuier* 10 (4/9, 0/2), Nicolodi

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 24/53 – Tiri da 3: 5/20 – Tiri Liberi: 11/12 – Rimbalzi: 42 14+28 (Shepard 11) – Assist: 18 (Yasuma 5) – Palle Recuperate: 7 (Villa M. 1) – Palle Perse: 12 (Squadra 3)

Straordinaria impresa delle Women che battono 79-74 Venezia al termine di una battaglia durissima. Gustavsson gioca un match pazzesco e chiude con 24 punti 12/16 dal campo e 11 rimbalzi, supportata da Holmes e dall’intelligenza di Thomas. Restivo incarta la Reyer con la zona, Delaere ci prova ma il Banco respinge Kuier e Shepard dentro l’area, conquistando di squadra una vittoria pesantissima dopo una settimana difficilissima.

MVP: Gustavsson gioca una partita straordinaria, 24 punti, 11 rimbalzi, 12/16 dal campo, tutti canestri importanti nel finale, mettendo in grandissima difficoltà Shepard

CHIAVI DEL MATCH: L’intensità della Dinamo per 40’ pur giocando in 6 e 4’ di Toffolo, la zona di Restivo nel momento chiave, attaccare Shepard in difesa.

EQUILIBRIO

Bellissimo primo quarto tra Dinamo e Venezia, con la Reyer che parte con grande sicurezza, Sassari risponde con l’aggressività e l’intensità che le permettono di correre in campo aperto. Il Banco tiene dentro l’area e quando può va in transizione, Venezia quando ha pazienza in attacco trova sempre un’ottima soluzione, Thomas è una delle chiavi del 1° quarto della Dinamo, che vola 21-16 costringendo Mazzon al time out prima del minibreak ospite che vale il 21-20 del 10’

LA DINAMO RESISTE

Partita vera, grande fisicità e battaglia dentro l’area, Holmes è fondamentale per la Dinamo nel bene e nel male, Venezia prova a togliere dal gioco Carangelo e metterci Shepard, partita così così, decisiva per la Reyer. Venezia mette pressione e attacca con pazienza, Sassari è meno lucida e batte in testa in attacco, il parziale di 10-2 delle orogranata è il primo vero strappo del match (23-30).

Restivo trova risorse ovunque, Holmes è chiave per riuscire a scardinare la difesa e metà campo di Venezia, i rimbalzi offensivi sono fondamentali da una parte e dall’altra, Delaere commette il 3° dopo un gran primo tempo, Il Banco resiste e va all’intervallo attaccata alla Reyer (35-37)

ZONA DINAMO

La Dinamo parte con grande cuore e orgoglio, aggredisce Venezia e continua ad alzare il ritmo in transizione, Mazzon arrabbiatissimo chiama time out (42-37). Thomas è determinante difensivamente con Restivo che si butta a zona per evitare il parcheggio dentro l’area di Shepard e Kuier, Sassari ci prova e trova una grande Gustavsson. (50-46 al 26’).

La grande ex del Banco prova a impattare dentro l’area, la Dinamo spreca dei tiri aperti ma è reattiva, Gustavsson gioca un terzo quarto pazzesco e arriva a 18 punti con 10 rimbalzi, Holmes ne mette 20, Venezia prova a tenere con Delaere e Kuier, Shepard è nervosa, al 30’ è 59-56.

SI GIOCA IL MATCH

Sassari gioca meglio e lotta con grande ardore, Ciavarella dopo due lob con grande personalità segna da 3 punti una tripla importantissima, Mazzon chiama time out, Venezia è un po’ fuori giri, la Dinamo arriva a +7 con Villa e Delaere che rispondono di talento. Gustavsson da 5 è un osso durissimo, post basso e giocate dentro l’area che spaccano la partita, Venezia in grande difficoltà, 73-67 al 38’. Restivo mischia ancora con la zona 2-3 che poi diventa matchup, Villa avvicina la Reyer con un runner, ma ancora la lunga svedese a timbrare un post basso pazzesco (75-69). La Dinamo è straordinaria e riesce a portare a casa il successo vincendo 79-74 grazie a Gustavsson e ai liberi di Makurat.

Sassari, 21 gennaio 2023

