A1 – Hamby show, Ragusa vince il big match contro Schio

La Passalacqua Ragusa vince il big match della sedicesima giornata contro il Famila Wuber Schio per 74-67 riconquistando il primo posto in classifica perso la scorsa settimana.

Partita molto equilibrata quella tra la formazione iblea e le scledensi: la posta in palio è alta e si gioca con grande intensità e grinta da entrambe le parti. 19 pari dopo un quarto di gioco, il primo break importante lo firma Ragusa con quattro punti di fila di Romeo e il 37-31 su cui c’è l’impronta anche di Hamby e Walker. Schio rientra con piglio nel terzo quarto e torna sul -1 con Gruda, prima di otto punti di fila di Consolini che portano Ragusa sul 59-52.

Nell’ultimo periodo Schio piazza subito uno 0-8 sigillato dalla tripla di Rodriguez per il vantaggio “Orange”, dall’altra parte però Romeo, Hamby e Walker propiziano un nuovo parziale di 9-0 che porta Ragusa a otto lunghezze di vantaggio. Nel finale Schio si fa sentire: le sicilane perdono Hamby per raggiunto limite di falli, dall’altra parte è l’ex Cinili a lasciare il parquet: non cambia la sostanza, però, e Walker chiude il match con due punti che sanno di vittoria per Ragusa mentre Romeo fissa il punteggio finale dai liberi.

Passalacqua Ragusa – Famila Wuber Schio 74 – 67 (19-19, 37-31, 59-52, 74-67)

PASSALACQUA RAGUSA: Tagliamento, Romeo* 15 (2/8, 2/5), Consolini* 16 (5/9, 2/4), Gatti NE, Baglieri NE, Stroscio NE, Soli, Nicolodi, Walker* 14 (4/15, 1/4), Hamby* 27 (9/11, 1/3), Gatti* 2 (1/1 da 2), Ibekwe NE

Allenatore: Recupido G.

Tiri da 2: 21/48 – Tiri da 3: 6/16 – Tiri Liberi: 14/20 – Rimbalzi: 35 13+22 (Hamby 14) – Assist: 14 (Romeo 6) – Palle Recuperate: 3 (Tagliamento 1) – Palle Perse: 12 (Hamby 5) – Cinque Falli: Hamby

FAMILA WUBER SCHIO: Keys 5 (1/1, 1/1), Rodriguez Manso* 7 (2/4, 1/3), Cinili* 12 (2/5, 2/4), Gruda* 13 (6/8 da 2), Chagas NE, Fassina NE, Andre’ 5 (1/2 da 2), Dotto* 11 (4/6, 1/4), Battisodo 4 (0/1, 0/2), Carollo NE, Harmon* 10 (3/9 da 2)

Allenatore: Vincent P.

Tiri da 2: 19/36 – Tiri da 3: 5/14 – Tiri Liberi: 14/17 – Rimbalzi: 31 5+26 (Harmon 9) – Assist: 12 (Dotto 3) – Palle Recuperate: 5 (Cinili 2) – Palle Perse: 14 (Andre’ 3) – Cinque Falli: Cinili

Arbitri: Marziali S., Martellosio M., Marota G.

Area Comunicazione LBF