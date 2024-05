A1 – I dati di ascolto della finale tra Venezia e Schio

Con la vittoria dello Scudetto da parte dell’Umana Reyer Venezia si è conclusa ufficialmente la Techfind Serie A1 2023/2024, che ha fatto registrare numeri da record per il basket femminile che da questa stagione è tornato in chiaro su RaiSport, inizialmente con le partite di Regular Season poi con i Playoff Scudetto.



Le tre partite delle Finali Scudetto (gara 1 trasmessa su RaiPlay, gara 2 e gara 3 su RaiSport) hanno fatto registrare un numero di oltre 600.000 contatti cumulati, con il picco raggiunto in gara 3: oltre 310.000 spettatori con l’1,1% di share.



Numeri che testimoniamo la crescita del movimento della pallacanestro femminile in termini di interesse e visibilità.

