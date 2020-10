A1 – I liberi di Baldelli danno due punti a Empoli, Broni cede solo all’ultimo minuto

Broni parte con Soli, Orazzo, Parmesani, Madera, Kizer. L’inizio della partita è tutto di marca empolese, perchè le padrone di casa mettono alle corde la difesa oltrepadana con una serie di rapidi passaggi e incursioni sotto canestro. La bomba di Narviciute dall’angolo regala il 9-0 alla squadra di casa, costringendo coach Fontana a chiamare subito il time out per parlarci sopra. Al rientro in campo arriva però l’11-0 firmato da Smalls e finalmente i primi due punti delle bronesi con due liberi di Madera. Fontana prova a mischiare le carte e l’ingresso di Ianezic e Rulli sembra dare un po’ di incisività all’attacco, ma è l’ex Nina Premasunac con due bombe consecutive, una dall’angolo ed una fronte canestro, a far volare la Use Scotti sul +15 (34-19). Il centro croato chiude il suo primo tempo con 17 punti, frutto di un eccellente 6 su 8 dal campo. Broni ha però una reazione prima della pausa lunga e grazie ad un contro parziale di 11-2 si riporta a meno 6 dalle toscane. A metà del terzo quarto la Pf ribalta la situazione, arrivando ad avere 6 punti di vantaggio (43-49) ma Empoli risponde con break di 9-0, rimettendo la testa davanti (52-49). Le due squadre sono ora vicinissime nel punteggio e tutto si decide nell’ultimo quarto. Che si apre con il tentativo di allungo di Broni, grazie a Parmesani ed Orazzo, però subito ripresa dalle padrone di casa, che si portano ancora in vantaggio con il gioco da tre punti – canestro e libero aggiuntivo – di Mathias. Gli ultimi 3 minuti e mezzo di gioco sono un concentrato di emozioni, con la bomba di Soli, fronte a canestro, che mette le formazioni ancora in perfetta parità (64-64). Rulli segna solo un libero, Baldelli risponde con un 2 su 2. Il finale è veramente giocato sul filo dei nervi, con tanti errori su entrambi i fronti, compreso l’ultimo decisivo della truppa di coach Fontana.

EMPOLI- BRONI 66-65 (24-17, 17-18, 12-17, 13-13)

USE EMPOLI: Smalls 12 (4/5, 0/4), Ruffini (0/2), Premasunac 22 (5/11, 3/5), Baldelli 8 (0/1, 2/7), Mathias 11 (4/11, 0/1), Lucchesini, Chagas 3 (0/1, 0/2), Ravelli 7 (2/3, 1/6), Manetti, Narviciute 3 (0/1, 1/3). Ne: Francalanci, Malquori. All. Alessio Cioni

BRONI: Orazzo 9 (3/7, 0/4), Parmesani 4 (2/8, 0/1), Madera 7 (0/2, 0/1), Soli 11 (2/2, 2/2), Kizer 5 (0/9, 1/2), Togliani 7 (1/2, 1/5), Ianezic 6 (1/1, 1/3), Rulli 11 (5/7, 0/5), Castello 5 (2/6). Ne: Roma, Lavezzi, Capra. All. Alessandro Fontana

ARBITRI: Moretti, Bandinelli e Doronin

Uff.Stampa PF Broni