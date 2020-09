A1 – I nuovi orari della Supercoppa Italiana “Famila Cup”

La Supercoppa Italiana “Famila Cup” cambia orari.

Di seguito il programma completo e aggiornato di tutte le partite della prima competizione ufficiale di Serie A1 per la Stagione Sportiva 2020/2021:

QUARTI DI FINALE (24-25 settembre)

Giovedì 24 settembre

– ore 17:00 • Umana Reyer Venezia vs Use Scotti Rosa Empoli

– ore 20:00 • Famila Wuber Schio vs Pallacanestro Vigarano

Venerdì 25 settembre

– ore 17:00 • Fila San Martino di Lupari vs Gesam Gas E Luce Lucca

– ore 20:00 • Passalacqua Ragusa vs Allianz Geas Sesto San Giovanni

SEMIFINALI (sabato 26 settembre)

– ore 17:00 • Vincente Umana Reyer Venezia-Use Scotti Rosa Empoli vs Vincente Fila San Martino di Lupari-Gesam Gas E Luce Lucca

– ore 20:00 • Vincente Famila Wuber Schio-Pallacanestro Vigarano vs Vincente Passalacqua Ragusa-Allianz Geas Sesto San Giovanni

FINALE (domenica 27 settembre)

– ore 18:30 • Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2