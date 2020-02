A1 – Ibekwe, che mistero: è infortunata ma ieri ha giocato con la Nigeria

Infortunio Ibekwe, la posizione della società

La giocatrice Ify Ibekwe, dopo avere riportato in data 26 novembre una lesione subtotale di un legamento della caviglia sinistra che l’ha costretta a un lungo stop e ad allenamenti differenziati, ha risposto come previsto da regolamento FIBA alla chiamata della nazionale nigeriana a cui la nostra società non poteva opporsi, pur evidenziando come l’atleta non avesse ancora completato appieno la fase di recupero. Con nostra grande sorpresa, la stessa giocatrice è scesa ieri in campo giocando quasi 12 minuti nell’incontro tra la sua nazionale nigeriana ed il Mozambico, valevole per le Women’s Olympics Qualyfing 2020. Attendiamo dunque la giocatrice a Ragusa lunedì 10 febbraio per le doverose valutazioni e verifiche del caso.

Uff stampa Passalacqua Ragusa