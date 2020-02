A1 – Ibekwe reintegrata dalla Passalacqua Ragusa

L’impiego anticipato dell’atleta Ify Ibekwe con la nazionale nigeriana non ha inciso negativamente sul percorso riabilitativo che era stato programmato dallo staff medico della Passalacqua Ragusa. Lo hanno evidenziato le visite mediche a cui la giocatrice è stata sottoposta ieri sera, non appena arrivata in sede. La stessa giocatrice quindi è integrata alla squadra, ed a disposizione dello staff tecnico che ne deciderà il suo utilizzo sin dalle prossime partite, valutandone il minutaggio anche rispetto al suo stato di forma.

—

Ufficio stampa Passalacqua Ragusa