A1 – Il derby è di Schio, Reyer al tappeto

Il derby veneto si tinge di arancione grazie alla splendida vittoria sulla Reyer Venezia per 83-71: un successo che mantiene le scledensi imbattute in Techfind Serie A1 e sempre più prime in classifica (ora con 4 punti di distanza su Bologna, Venezia e Sassari).

Gara condotta per tutti i 40 minuti da Sottana e compagne che hanno toccato anche i 18 punti di vantaggio ma, soprattutto, hanno tenuto a bada i tentativi di rientro lagunari nel secondo e quarto quarto. Protagonista assoluta Mabrey con i suoi 25 punti ben spalleggiata anche da Howard e Ndour che ne hanno messi 17 per una.

Inizio bruciante del Famila che firma subito un 6-0 iniziale che trova risposta nella tripla di Kuier (sarà l’unica dell’Umana fino a pochi minuti dalla fine). Le squadre giocano a meraviglia in attacco mentre faticano di più nei meccanismi difensivi: tanti canestri arrivano dalle lunghe (Keys da una parte, Shepard e Kuier dall’altra) ma il primo scossone lo dà Mabrey per il 21-12. Nella girandola dei cambi Schio paga dazio e la Reyer rientra con Cubaj per il 21-20.

Zahui apre la seconda frazione con una tripla che ridà ossigeno ma Venezia difende ora con grande aggressività togliendo lucidità alle campionesse d’Italia. Villa e Shepard propiziano il rientro ospite fino al meno uno, subito rallentato da Ndour: 36-31. Keys incappa nel terzo fallo personale trasformando il Romare un catino bollente, il miglior scenario per esaltare Mabrey: la statunitense ne mette 9 personali e in un amen Schio vola sul 49-35.

Prova un rientro immediato Venezia in apertura di secondo tempo ma Howard infila due triple (di cui la seconda letteralmente da casa sua) che mandano in visibilio il pubblico per il grande spettacolo in campo: le due squadre tornano a rispondersi colpo su colpo ma è Sottana ad ergersi protagonista con 5 punti personali per il 68-53 al 30’.

L’ultimo quarto trova una grande protagonista in Madera che sblocca le sue dall’arco dopo un’eternità riportandole sotto la doppia cifra di svantaggio: Dikaioulakos ne parla su con le sue per evitare spiacevoli sorprese e se ne esce con i punti delle solite Mabrey e Ndour mentre la firma finale ai liberi è di Keys. Grande festa orange per l’83-71 finale, la decima vittoria in altrettante partite in campionato e la testa della classifica sempre più solitaria.

Famila Wuber Schio – Umana Reyer Venezia 83-71 (21-20, 49-35, 68-53)

Famila Wuber Schio: Mabrey 25, Bestagno 1, Sottana 6, Verona 2, Howard 17, Crippa 2, Keys 8, Penna 2, Zahui 3, Ndour 17

Umana Reyer Venezia: Villa 12, Delaere 4, Meldere 0, Cubaj 7, Madera 12, Yasuma 4, Fassina 4, Santucci 4, Shepard 12, Kuier 12

