A1 – Il derby lombardo è del Geas, Brixia al tappeto

By

Allianz Geas Sesto San Giovanni – RMB Brixia Basket 79 – 55 (19-14, 49-25, 66-47, 79-55)



ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C.* 8 (0/1, 2/3), Moore* 9 (4/6 da 2), Begic* 4 (2/5 da 2), Arturi 5 (1/2, 1/2), Gorini* 6 (0/2, 2/6), Resemini, Bestagno 5 (1/2, 1/1), Tava, Trucco 12 (3/4, 2/3), Panzera 13 (1/2, 2/7), Holmes* 17 (1/1, 5/10)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 13/25 – Tiri da 3: 15/33 – Tiri Liberi: 8/13 – Rimbalzi: 48 11+37 (Trucco 12) – Assist: 24 (Moore 5) – Palle Recuperate: 9 (Holmes 3) – Palle Perse: 22 (Gorini 7) – Cinque Falli: Dotto C.

RMB BRIXIA BASKET: Johnson* 13 (2/5, 3/13), Tomasoni, Zanardi* 22 (5/10, 3/9), Molnar* 6 (2/4, 0/2), De Cristofaro*, Tempia, Pinardi* 11 (1/1, 3/4), Scarsi, Scalvini, Minelli, Rainis, Vente 3 (1/3 da 2)

Allenatore: Zanardi S.

Tiri da 2: 11/27 – Tiri da 3: 9/38 – Tiri Liberi: 6/8 – Rimbalzi: 31 9+22 (Molnar 6) – Assist: 8 (Zanardi 5) – Palle Recuperate: 11 (Rainis 3) – Palle Perse: 17 (Zanardi 5)