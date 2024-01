A1 – Il Geas allunga nel quarto periodo e sbanca Sassari

La Dinamo non riesce ad interrompere la striscia negativa e cede nell’ultimo quarto al Geas, che si impone 81-61. La squadra di Restivo, che ha Kaczmarczyk acciaccata, ha una grande Hollingshed in attacco, Toffolo e Crudo combattono ma dentro l’area le lombarde fanno la differenza con Moore e con la fisicità difensiva. Il 17-4 è il break che decide il match dopo che Sassari aveva resistito fino al 30′. Adesso il Banco avrà la possibilità di lavorare in allenamento, recuperare energie e infortuni per riuscire a recuperare terreno in campionato.

DINAMO – GEAS 61-81 (19-22 / 33-35 / 51-55)

LE STATISTICHE DEL MATCH

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/LEGBF/2333388/bs.html

MVP: Moore è determinante dentro l’area, 28 punti con 10/16 dal campo, Gwathmey gioca un grande ultimo quarto.

CHIAVI DEL MATCH La fisicità dentro l’area del Geas, che fa la differenza sui due lati del campo, sia difensivamente cambiando su tutto che con Moore in attacco. Le energie della Dinamo finiscono al 30′.

STATS

40-30 a rimbalzo per il Geas che firma anche 20 assist e tira con il 50% dal campo contro il 35% della Dinamo che offensivamente è solo Hollingshed.

LA DINAMO COMBATTE

Il Geas parte con la serenità e con l’energia del successo contro Schio, Conti è ispirata, le lombarde impattano meglio (5-10) ma subiscono il ritorno della Dinamo che trova punti preziosi da Hollingshed. Gli arbitri hanno il loro da fare per tenere il controllo del match. Una tripla e due liberi di Joens permettono al Banco di effettuare il sorpasso (14-11). Moore è un problema dentro l’area, Zanotti vuole cavalcare la lunga Usa in post basso ma il Geas in bonus regala liberi a Sassari, trascinata dalle giocate di talento di Hollingshed (10 punti con 3 triple). Panzera diventa un fattore del primo quarto, Raca non trova fluidità in attacco, Restivo si gioca le carte dalla panchina ma il Geas è avanti al 10’ (19-22).

HOLLINGSHED TIENE VIVO IL BANCO

Primi problemi di falli nelle rotazioni, Carangelo e Kaczmarczyk hanno due penalità come Trucco, Dotto, Bestagno e Gwathmey. Un canestro da 4 punti di Conti (bomba + fallo) firma il massimo ospite sul 28-19. Hollingshed vede il canestro come una vasca, Raca, grande ex come Crudo, reagisce con orgoglio, il contro parziale di Sassari è di 9-0 per il pareggio a quota 28.

Il Geas continua a spingere palla dentro per Moore, la Dinamo non riesce a trovare alternative, Restivo va con il quintettone con Raca da 2, Crudo da 3, Toffolo e Hollingshed dentro l’area. Nonostante l’assenza di Carangelo in panchina con due falli, il Banco tiene. Toffolo e Crudo difendono tutto, Sassari va al riposo sotto di 2 punti (33-35)

Entrambe le squadre tirano con poco meno del 40% dal campo, Hollingshed con 14 punti e 5/9 al tiro tiene la Dinamo a galla.

IL GEAS DOMINA DENTRO L’AREA

Il piano partita del Geas non cambia, attaccare l’area, Gwathmey e Trucco commettono il 3° fallo ma le lombarde collassano il pitturato e costringono Sassari a fare grande fatica. La fisicità della squadra di Zanotti è un’arma, Panzera e la stessa Gwathmey lanciano Sesto San Giovanni al parziale di 12-5 che vale il 38-47 (26’). Restivo prova ad arrangiarsi dentro l’area, Crudo ha sempre impatto, sui cambi difensivi Sassari attacca meglio, al 30’ il Banco deve recuperare 4 punti (51-55)

Ad inizio ultimo quarto il Geas prova a firmare il break decisivo, Moore martella dentro l’area, l’alto basso con Trucco e il recupero di Dotto fanno male, il coach della Dinamo costretto al time out (51-61). Hollingshed tenta di rianimare l’attacco del Banco ma Sesto è un osso duro, Carangelo non è in partita, Sassari segna 3 punti in 5 minuti e mezzo, Restivo non ha alternative. Gwathmey prende per mano le compagne, fondamentale l’esperienza di Dotto, il Geas piazza il colpo decisivo e non si volta più indietro. (54-67). Finisce 81-61 con Sassari scarica e stanca dalla Coppa.

Il commento di Crudo:

“Non siamo state solide, abbiamo fatto una discreta partita fino all’intervallo, non siamo riuscite a fermare Moore, ci manca tantissimo Kaczmarczik purtroppo che aveva problemi alla schiena, potevo aiutare un po’ di più anche io dentro l’area. Non eravamo fluide in attacco, ci era stato di riuscire a penetrare maggiormente per aprire la loro difesa che collassa e si schiaccia, hanno meritato il successo. Ci tenevamo tantissimo a compiere l’impresa in Coppa, sarebbe stato incredibile, dobbiamo tutte io per prima dare di più in allenamento, non ci manca molto per riuscire a fare uno step ulteriore”

Coach Restivo

“Complimenti a loro che giocano un basket molto solido e fisico, hanno meritato di vincere e ci hanno messo in difficoltà. Sicuro la stanchezza della Coppa, è una cosa normale, abbiamo già disputato una partita così con Campobasso, adesso dobbiamo riuscire a crescere quando prendi anche un parziale, dobbiamo stare dentro il piano partita, ci siamo un po’ disunite, cerchi di fare certe cose che alcune squadre ti permettono altre no come Geas, molto fisica. Aga gioca da tempo con molti acciacchi, in Francia è stata molto dura, oggi ha pagato, Debora ha grandi responsabilità nel dover fare e creare, dobbiamo aiutarla maggiormente, recuperare al massimo dal punto di vista fisico, ci alleneremo con intensità e poi muovere la palla e condividere che ci manca quando abbiamo poco lucidità”

UFF.STAMPA DINAMO SASSARI