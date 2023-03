A1 – Il Geas cala il poker, sconfitta San Giovanni Valdarno

By

SESTO SAN GIOVANNI – Il Geas ci impiega qualche minuto a mettersi in ritmo, ma grazie ad un ottimo secondo quarto in grado di spezzare gli equilibri, prende il largo e batte 70 a 52 Bruschi San Giovanni Valdarno.

Inizio farraginoso, qualche errore da entrambi i lati e la zona delle toscane ad infastidire la fluidità offensiva del Geas. Le ragazze di coach Zanotti mostrano grande pazienza e, nonostante un primo quarto chiuso avanti di sole due lunghezze, riescono ad indirizzare la contesa nel secondo quarto. Arturi esce alla grande dalla panchina, sparando due triple che dilatano il gap. Le compagne la seguono e, con le percentuali al tiro in netto miglioramento, l’Allianz scappa sino al 35 a 20 di fine primo tempo. Nella terza frazione Geas mantiene il comando delle operazioni continuando ad attaccare con ordine e pazienza la zona, San Giovanni cresce nella produzione offensiva e mostra alcune buone giocate, in particolare con Garrick (8 nel solo terzo periodo). A 10’ dalla fine la gara è saldamente nelle mani dell’Allianz, che conduce 57 a 41. Nell’ultimo quarto sussulto delle ospiti: la squadra di coach Matassini prova il rientro, tocca il -14, ma non riesce ad andare oltre, con il Geas che difende l’ampio margine e chiude i conti grazie ai canestri di Moore e Trucco.

Coach Zanotti a fine partita: “Ci prendiamo la vittoria, storica, perché significa quinto posto matematico che è un risultato figlio del grande lavoro di tutto il Club. Abbiamo affrontato una squadra che sta offrendo buon basket, anche a dispetto della classifica, e ci prendiamo altri due punti a conclusione di una sette giorni intensa, ma positiva”.

Allianz Geas Sesto San Giovanni – Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 70 – 52 (13-11, 35-20, 57-41, 70-52)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C. 7 (1/4, 1/3), Moore* 12 (5/7, 0/1), Begic* 8 (3/5 da 2), Arturi 6 (2/3 da 3), Gorini* 13 (2/4, 3/7), Bestagno*, Tava, Trucco 16 (4/6, 2/3), Panzera 1 (0/1, 0/6), Holmes* 7 (2/4, 1/5)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 17/32 – Tiri da 3: 9/29 – Tiri Liberi: 9/13 – Rimbalzi: 41 12+29 (Trucco 14) – Assist: 21 (Bestagno 4) – Palle Recuperate: 7 (Dotto C. 2) – Palle Perse: 13 (Trucco 4)

BRUSCHI GALLI BK SAN GIOVANNI VALDARNO: Schwienbacher* 6 (0/1, 2/3), Koizar 2 (1/1, 0/2), Tassinari* 3 (1/5, 0/1), Lazzaro 5 (0/1, 1/2), Paulsson* 11 (2/3, 2/8), Milani 2 (0/2 da 2), Missanelli 3 (0/5, 1/1), Bove*, Garrick* 18 (4/7, 3/4), Atanasovska 2 (0/0, 0/0)

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 8/26 – Tiri da 3: 9/23 – Tiri Liberi: 9/12 – Rimbalzi: 27 4+23 (Garrick 6) – Assist: 10 (Koizar 3) – Palle Recuperate: 6 (Paulsson 3) – Palle Perse: 17 (Paulsson 3) – Cinque Falli: Bove

Arbitri: Pellicani N., Frosolini I., Castellaneta A.

UFF.STAMPA ALLIANZ GEAS