A1 – Il Geas è da applausi, ma Sassari trova il primo successo esterno

La Dinamo Femminile coglie il secondo successo stagionale sul campo del Geas Sesto San Giovanni imponendosi nella sfida della 5°giornata della Techfind serie A1. Nel pomeriggio le padrone di casa hanno annunciato la positività di sei atlete del roster, presentandosi sul parquet con sole sei giocatrici a referto. Una stoica Sesto San Giovanni porta in campo grinta e orgoglio e controlla i primi 20’ del match. Nel secondo tempo però le biancoblu cambiano ritmo, si prendono l’inerzia della partita condotte da una super Kennedy Burke, a segno con 28 punti 10/13 al tiro e 7 rimbalzi. Decisiva Cinzia Arioli, leader sul campo per larghi tratti con 17 punti a referto: doppia cifra anche per Michaela Fekete (12). Le Dinamo Women centrano la prima vittoria esterna del campionato e, dopo una terza frazione da 22-11, conquistano i due punti in palio vincendo 67-76.

Coach Antonello Restivo manda in campo Calhoun, Arioli, Mataloni, Fekete e Burke, Sesto San Giovanni risponde con Gwathmey, Arturi, Verona, Crudo e Oroszova. Ad aprire le danze sono le padrone di casa che, seppur decimate dalle positività e solo in sei a referto, portano in campo grinta e orgoglio: i primi punti sono di Verona, Sassari risponde con Kennedy Burke e Michaela Fekete per il primo allungo isolano (4-5). Il Geas però piazza un break di 8 lunghezze che convince coach Restivo a chiamare minuto sul 12-5. Arioli e Burke sbloccano le biancoblu che accorciano le distanze, dopo 10’ 19-13. Nella seconda frazione c’è campo per Pertile e Cantone, l’ex Reyer infila la tripla che dà ossigeno alla Dinamo e apre un mini break tutto sassarese. Margherita Mataloni chiude il contropiede e poi monetizza il fallo di Arturi per siglando il sorpasso dalla lunetta (22-23). Non ci stanno le lombarde che scrivono un 10-2 che chiude il primo tempo sul +5 in favore delle padrone di casa (30-25). Al rientro dalla pausa lunga le Dinamo Women entrano in campo con la voglia di rientrare nel match: le ragazze di Restivo piazzano un parziale di 7-0, con Kennedy Burke. Verona interrompe la striscia sassarese ma Sassari ormai è in gas trascinata dalla coppia Burke-Fekete: le biancoblu bombardano dall’arco e allungano il break a 15-4. Timeout Geas che ritrova il canestro con Crudo ma Kennedy Burke sale in cattedra e trascina le compagne: la giocatrice americana firma 19 punti nei primi 30’. Il 2+1 di Sierra Calhoun scrive il massimo vantaggio +9, le rossonere accorciano e il terzo quarto si chiude 46-50. Le padrone di casa si riportano a contatto con Arturi e Merisio, Sassari risponde con Burke e Fekete. Il capitano Arioli carica la squadra e scrive il nuovo +5 ma Oroszova riporta le lombarde a un possesso di distanza. Ci vuole parlare su coach Restivo e le sue ragazze escono bene dal timeout con il capitano e Burke. Il Geas perde la giocatrice Crudo che lascia il campo per infortunio, Arioli e Burke, a quota 27 punti, mettono il sigillo sulla vittoria. Primo successo in trasferta per le sassaresi che si impongono 76-67.

Post partita. Il commento a caldo di coach Antonello Restivo: “Devo fare un applauso alle ragazze perché sono state sempre in partita e non era facile. Abbiamo cercato di restare in partita da subito perché sapevamo che loro avrebbero cercato di aggredire il match, siamo stati bravi a portarci avanti nel terzo quarto e spingere di più il contropiede per costruire quel gap. Quando loro sono rientrati siamo stati bravi a gestire, attaccare e selezionare i tiri, cercando di incastrare il loro meccanismo. Ovviamente poi la partita è andata nel ritmo che ci aspettavamo e negli ultimi cinque minuti si è giocato sul filo del nervosismo. Ma mentalmente stiamo crescendo e siamo stati sempre li e questa è la cosa più importante”.

Sesto San Giovanni – Dinamo Women 67-76

Parziali: 19-12; 11-13; 15-25; 22-27.

Progressivi: 19-12; 30-25; 46-50; 67-76.

Sesto San Giovanni. Gwathmey 14, Arturi 7, Verona 11, Crudo 15, Oroszova 17, Merisio 3. All Cinzia Zanotti

Assist: Verona 5- Rimbalzi: Arturi, Oroszova 3

Dinamo Femminile. Calhoun 9, Arioli 17, Mataloni 5, Gagliano, Fekete 12, Cantone, Burke28 , Scanu, Pertile 6, Fara. All. Antonello Restivo

Assist: Arioli 4 – Rimbalzi: Burke 7

Sassari, 24 ottobre 2020

