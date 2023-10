A1 – Il Geas fa la voce grossa e sbanca Battipaglia

O.ME.P.S. Battipaglia – Allianz Geas Sesto San Giovanni 53 – 82 (9-21, 34-33, 38-57, 53-82)



O.ME.P.S. BATTIPAGLIA: Pragliola, Lombardi, Seka 7 (1/5, 1/2), Potolicchio* 7 (2/4, 1/2), Mini, Chiapperino, Mbandu* 2 (1/2, 0/3), Chiovato, Johnson* 18 (9/12 da 2), Milani 5 (1/3, 1/2), Monteiro*, Ferrari Calabro* 14 (1/3, 3/7)

Allenatore: Maslarinos V.

Tiri da 2: 15/35 – Tiri da 3: 6/18 – Tiri Liberi: 5/10 – Rimbalzi: 21 5+16 (Johnson 8) – Assist: 8 (Ferrari Calabro 4) – Palle Recuperate: 4 (Seka 1) – Palle Perse: 13 (Ferrari Calabro 5) – Cinque Falli: Seka

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Moore* 23 (10/14, 0/1), Conti* 11 (2/2, 2/6), Arturi NE, Bestagno 12 (2/4, 2/3), Tava 4 (2/2 da 2), Trucco* 12 (4/4, 0/3), Panzera* 7 (2/4, 1/3), Ramon 2 (1/1 da 2), De Lise NE, Gwathmey* 11 (3/6, 0/3)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 26/37 – Tiri da 3: 5/19 – Tiri Liberi: 15/17 – Rimbalzi: 36 6+30 (Moore 9) – Assist: 18 (Conti 5) – Palle Recuperate: 10 (Moore 4) – Palle Perse: 11 (Squadra 2)

Arbitri: Yang Yao D., Roca G., Frosolini I.

Al PalaZauli, nell’incontro valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A1 Femminile Techfind, è l’Allianz Geas Basket ad imporsi su una O.ME.P.S. Battipaglia autrice di un ottimo primo tempo, ma poi calata vistosamente nella ripresa. Risultato finale: 53-82.

La cronaca.

Partenza eccellente del Geas che, desideroso di dare continuità all’ottimo inizio di stagione, scatta immediatamente avanti ed in maniera prepotente, sulle ali dell’ispiratissimo duo Panzera-Gwathmey. Al minuto 4, è già +11 esterno (0-11). Le padrone di casa, accusato il colpo, sono brave a reagire in una seconda parte certamente più equilibrata che vede le ospiti continuare a giocare benissimo, ma Battipaglia rispondere colpo su colpo. Al 10′, le lombarde sono avanti di 12 (9-21).

Nonostante il match sia iniziato da poco, il Geas, nei primi minuti del secondo quarto, sembra averlo già ipotecato. Una splendida Bestagno regala un +20 che pare rassicurarte (9-29). Invece, a quel punto, la O.ME.P.S. ha una veemente reazione di orgoglio che le consente di giocare 8 minuti praticamente perfetti. È Ferrari la grande protagonista della riscossa delle biancoarancio: è lei, ben coadiuvata da Seka, Potolicchio e Johnson a rendere Battipaglia sempre più vicina nel punteggio (-15 al 13′, -9 al 15′, -4 al 18′, -1 al 19′). La progressione delle padrone di casa è inarrestabile e sorprende le lombarde che, a pochi secondi dalla fine del quarto, subiscono, da Johnson, il canestro del sorpasso. All’intervallo lungo, grazie ad un parziale di 25-4, Battipaglia è avanti di 1 (34-33).

Nel terzo quarto, ci si attenderebbe una ulteriore accelerazione delle campane. Invece, è il Geas a rispondere in maniera forte, autorevole ed autoritaria. Le lombarde, rabbiose e determinate, firmano un terzo quarto eccellente, concedendo appena 4 punti alle padrone di casa e segnandone ben 24. Conti, Trucco, Geathmey e, soprattutto, una immancabile Moore mandano in fuga, dopo l’immediato controsorpasso, la compagine lombarda, decisa a non concedere più alle padrone di casa margini per una nuova rimonta. Al minuto 30, con 19 lunghezze di vantaggio (38-57), l’Allianz ha messo di nuovo una seria ipoteca sul successo finale.

Nell’ultimo quarto, soprattutto con Johnson, Battipaglia ci prova anche a riaprire i giochi, ma il Geas, oltre ad avere tanta qualità, ha esperienza e maturità tali da non concedersi altre distrazioni né concedere alle padrone di casa ulteriori spiragli. Moore (MVP del match), Gwathmey e Trucco mettono in ghiaccio un successo che non è mai stato in discussione nel secondo tempo. Allo Zauli, le ragazze di coach Zanotti, brave nel finale a rendere ancor più pingue il loro già notevole margine, si impongono con il punteggio di 53-82.

