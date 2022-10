A1 – Il Geas piazza il tris: espugnata San Martino di Lupari

SAN MARTINO DI LUPARI – Terza vittoria consecutiva per l’Allianz Geas di coach Cinzia Zanotti, che supera il test Lupe Basket vincendo 62 a 73 sul parquet delle venete certificando così l’ottimo avvio di stagione. Per le rossonere è la quarta vittoria in cinque incontri, la terza su quattro lontano dal Pala Nat. Nel successo contro le giallonere è decisivo il 7 a 20 di break del secondo quarto, così come le doppie-cifre di Dotto e Begic, che ne mettono 17 a testa, ma anche il 33 a 41 a rimbalzo che sorride al Geas.

In avvio al canestro di Russo risponde dalla lunetta una sempre più integrata Holmes (9). La leadership della corsa cambia costantemente, con Kaczmarczyk (7) particolarmente pericolosa per Lupe Basket, mentre proprio Holmes e Dotto (17) permettono al Geas di chiudere avanti 18 a 19 al primo mini intervallo. In apertura di secondo quarto si fatica a segnare, Holmes e Moore (8) siglano un mini break che sembra poter dare il La al parziale decisivo, ma Dedic (7) risponde e il gap tra le squadre resta compreso tra i 4 e i 6 punti. Sarà successivamente una tripla di Gorini (8) a togliere certezze alle padrone di casa, a cui servirà il canestro da oltre l’arco di Pastrello (7) per interrompere il break, con le squadre negli spogliatoi sul 25 a 39. Nella ripresa San Martino cerca di accorciare, ma il Geas impedisce alle giallonere di correre in transizione e di far prendere loro ritmo. Solamente nel finale di terzo quarto qualche palla persa di troppo permette alla Fila di rosicchiare punti. Nell’ultima frazione, invece, i punti di Dotto e Begic (17) annichiliscono i tentativi di rimonta di San Martino, che cede sul 62 a 73 al cospetto di un Geas ancora vincente!

Così a fine gara coach Zanotti: “Sono felice per la vittoria e perché sono arrivati punti importanti da tutte le ragazze. In difesa siamo state attente e abbiamo limitato bene le loro giocate in transizione. Abbiamo perso qualche pallone di troppo, permettendo contropiedi facili che dobbiamo evitare di concedere, ma sono sicuro che miglioreremo anche su questi aspetti”.

FILA SAN MARTINO – ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI 62-73

18-19 (18-19), 25-39 (7-20), 46-53 (21-14), 62-73 (16-20)

San Martino: Washington 18, Tau NE, Verona NE, Milazzo 17, Ianezic, Ferraro NE, Pastrello 7, Russo 4, Kaczmarczyk 7, Arado 2, Diakhoumpa NE, Dedic 7. All Serventi

Geas: Dotto 17, Moore 8, Begic 17, Gorini 8, Holmes 9, Bestagno NE, Tava, Trucco 9, Panzera 5, Ramon NE. All Zanotti

