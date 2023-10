A1 – Il Geas si sblocca, Sassari sconfitta

Allianz Geas Sesto San Giovanni – Dinamo Banco di Sardegna Sassari 56 – 47 (21-18, 39-36, 46-42, 56-47)



ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Moore* 6 (2/4 da 2), Conti* 19 (3/5, 4/7), Arturi NE, Bestagno 6 (2/5 da 3), Tava, Trucco* 12 (4/6, 1/4), Panzera* 3 (0/4, 1/3), Ramon NE, De Lise NE, Gwathmey* 10 (4/13, 0/2)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 13/33 – Tiri da 3: 8/24 – Tiri Liberi: 6/9 – Rimbalzi: 43 9+34 (Gwathmey 10) – Assist: 12 (Panzera 5) – Palle Recuperate: 8 (Conti 3) – Palle Perse: 21 (Squadra 6)

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Raca* 14 (3/10, 1/3), Carangelo* 2 (1/3, 0/6), Carta NE, Toffolo 7 (2/4, 1/1), Crudo NE, Kaczmarczyk* 2 (1/2, 0/2), Hollingshed* 10 (2/4, 1/9), Joens* 12 (2/4, 2/8), Spiga NE, Togliani

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 11/29 – Tiri da 3: 5/30 – Tiri Liberi: 10/19 – Rimbalzi: 38 11+27 (Hollingshed 13) – Assist: 8 (Carangelo 4) – Palle Recuperate: 5 (Hollingshed 2) – Palle Perse: 16 (Hollingshed 4)

Arbitri: Nuara S., Morassutti A., Corrias C.

Le Dinamo Women non trovano l’impresa sul campo di Sesto San Giovanni e cedono al Geas 56-47: le ragazze di Restivo tengono testa alle lombarde per 30’, condotte da un’ottima Ivana Raca e dalle doppie doppie di Hollingshed e Joens ma pagano le basse percentuali al tiro. Il Geas è più arcigna negli ultimi dieci minuti e conquista i due punti con Gwathmey, Trucco e Conti. Il Banco giocherà la prima sfida in casa della regular season domenica 15 con Roma.

Geas-Dinamo, el clasico. Le Dinamo Women affrontano la trasferta sul campo di Sesto San Giovanni contro Geas, avversario topico della passata stagione nei momenti più importanti del cammino delle isolane, e si presentano con la voglia di riscattarsi della sconfitta con Campobasso.

Primo quarto in equilibrio a Sesto San Giovanni dove le ragazze di coach Antonello Restivo partono bene: apre le danze Gwathmey per le padrone di casa, risponde Joens (prima portarsi in doppia cifra per le isolane e chiudere con 10 pt +4 rb il primo tempo). Botta e risposta tra Moore e Raca, decisiva nei primi 20’ ma le lombarde chiudono avanti il primo quarto 21-18. Le biancoblu si riportano punto a punto nel secondo, con Hollingshed, Toffolo e Raca ma la coppia Trucco-Conti conduce la squadra allenata da Zanotti. Il Banco non molla, resta a contatto con Raca e alla seconda sirena il tabellone dice 39-36 con 18 punti di Conti nelle file lombarde. Nel terzo quarto entrambe le squadre faticano a trovare il canestro, il parziale dice 7-6 e Geas avanti 46-40. In avvio di ultimo quarto le padrone di casa ritrovano il canestro con continuità con Gwathmey mentre per la Dinamo c’è Raca. Le Women pagano il 5/30 dall’arco e nonostante le doppie doppie di Joens (14 pt, 10 pt) e Holllingshed (10 pt, 10 rb) on riescono a riportarsi a contatto. Finisce 56-47.

UFF.STAMPA DINAMO SASSARI