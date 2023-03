A1 – Il Geas spazza via Sassari

Allianz Geas Sesto San Giovanni – Banco di Sardegna Dinamo Sassari 83 – 49 (27-21, 50-28, 66-36, 83-49)



ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C. 2 (1/3, 0/1), Moore* 18 (9/14 da 2), Begic* 8 (3/4 da 2), Arturi, Gorini* 6 (3/8 da 2), Resemini NE, Bestagno* 9 (3/5, 1/2), Tava 4 (2/4 da 2), Trucco 12 (4/7, 1/4), Panzera 12 (0/3, 4/6), Ramon NE, Holmes* 12 (3/3, 2/4)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 28/51 – Tiri da 3: 8/17 – Tiri Liberi: 3/4 – Rimbalzi: 44 12+32 (Trucco 13) – Assist: 18 (Panzera 5) – Palle Recuperate: 11 (Trucco 3) – Palle Perse: 14 (Trucco 3) – Cinque Falli: Begic

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Toffolo 2 (1/2, 0/1), Mazza, Carangelo* 10 (2/5 da 3), Arioli NE, Gustavsson* 10 (3/12, 0/2), Makurat Anna* 2 (1/2, 0/5), Thomas* 2 (1/2, 0/2), Martinez NE, Holmes* 14 (6/13, 0/4), Ciavarella 9 (3/4 da 3)

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 12/32 – Tiri da 3: 5/24 – Tiri Liberi: 10/15 – Rimbalzi: 29 9+20 (Gustavsson 8) – Assist: 10 (Holmes 4) – Palle Recuperate: 9 (Holmes 3) – Palle Perse: 17 (Holmes 5)

Arbitri: Radaelli R., Tallon U., Servillo F.

SESTO SAN GIOVANNI – Facce più sicure, una bella circolazione di palla e la determinazione di chi i due punti se li vuol prendere fin dalla palla a due. L’Allianz Geas ferma 83 a 49 Sassari e si prepara alla settimana del doppio match: prima in trasferta a Faenza, mercoledì 8 marzo, poi domenica in casa contro San Giovanni Valdarno.

Pronti via e Tinara Moore dimostra di essere in stato di grazia, con lei, in quintetto, anche Elena Bestagno, che prima prende fiducia arrivando ripetutamente al ferro, poi inizia anche a sparare da fuori. Sassari fatica a reggere il ritmo delle rossonere, si affida al suo centro Holmes e trasforma con lucidità i tanti liberi guadagnati, concludendo comunque a contatto il primo quarto (27-21). Nella seconda frazione arriva il definitivo allungo dell’Allianz, un 23 a 7 di break frutto dell’ottimo impatto della panchina e della notevole circolazione di palla. Dentro-fuori, da un lato all’altro, la difesa della Dinamo è costretta a muoversi ad elastico, ma Panzera punisce più volte i close-out in ritardo delle sassaresi, mentre Moore e Trucco segnano sia da vicino, sia dalla media. Il secondo tempo è ancora tutto rossonero: nella terza frazione Sassari ci prova, coach Restivo schiera la zona, ma il Geas punisce con le triple di Holmes e Panzera, trasformando l’ultima frazione in puro garbage time. Finisce 83 a 49 per l’Allianz che può così festeggiare non solo i due punti, ma anche una partita giocata con uno spirito notevole.

Coach Zanotti commenta così la vittoria: “Per noi è una vittoria importante, sono molto contenta perché anche allungando le rotazioni non ci sono mai stati cali. Siamo state molto intense in difesa, mentre in attacco abbiamo giocato con maggior fluidità e continuità nell’arco dell’incontro. Ho visto, finalmente, un atteggiamento di sicurezza da parte delle ragazze, spero che anche loro siano consapevoli che questo è il modo giusto per approcciarsi a tutte le partite”.

UFF.STAMPA ALLIANZ GEAS