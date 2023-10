A1 – Il Geas supera San Martino di Lupari grazie ad un quarto periodo perfetto

Allianz Geas Sesto San Giovanni – Alama San Martino di Lupari 73 – 63 (16-23, 33-33, 49-49, 73-63)



ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Moore* 17 (7/10 da 2), Conti*, Arturi 2 (1/1, 0/2), Bestagno 8 (3/4, 0/1), Tava, Trucco* 7 (1/3, 1/6), Panzera* 12 (0/2, 2/4), Ramon, De Lise NE, Gwathmey* 27 (8/12, 2/4)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 20/35 – Tiri da 3: 5/19 – Tiri Liberi: 18/22 – Rimbalzi: 39 13+26 (Trucco 12) – Assist: 17 (Bestagno 6) – Palle Recuperate: 8 (Panzera 3) – Palle Perse: 22 (Panzera 4)

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI: D’Alie* 10 (2/9, 2/7), Guarise, Conte* 11 (0/3, 2/7), Turcinovic* 7 (2/2, 1/2), Soule* 7 (1/4, 0/1), Russo 7 (2/4, 1/2), Arado 2 (1/1 da 2), Diakhoumpa NE, Vente 3 (1/2 da 2), Kostowicz* 16 (4/6 da 2)

Allenatore: Piazza G.

Tiri da 2: 13/33 – Tiri da 3: 6/20 – Tiri Liberi: 19/23 – Rimbalzi: 27 10+17 (Kostowicz 7) – Assist: 10 (D’Alie 5) – Palle Recuperate: 5 (Soule 3) – Palle Perse: 16 (D’alie 4) – Cinque Falli: Russo

Arbitri: Foti D., Bonotto F., Forni M.

Sul parquet di Sesto San Giovanni, contro un Allianz in serie positiva, l’Alama San Martino di Lupari incappa nella prima battuta d’arresto del suo campionato. Nel quarto turno di A1 le Lupe partono forte, gestendo i ritmi e trovando il +10 nel secondo periodo, ma poi subiscono il rientro delle avversarie. La battaglia si deciderà nella quarta frazione, con San Martino che paga l’assenza di Turcinovic e Russo e termina anzitempo le energie, e l’Allianz guidata da una super Gwathmey brava a trovare il break decisivo.

1° QUARTO. Avvio di gara subito pimpante da una parte e dall’altra: Gwathmey e Turcinovic iniziano con 5 punti a testa nel primo minuto. Il primo aggiustamento nel timeout di coach Piazza arriva dopo solo 3′, e produce un 9-2 propiziato da alcuni recuperi e da un paio di canestri di D’Alie, per il 9-16 Lupe al 5′. È San Martino a tenere i ritmi alti e a fare corsa di testa, all’8′ il bel canestro in reverse di Arado vale il 12-20. Nel finale invece Bestagno risponde alla bomba di Conte col canestro del 16-23, che manda le squadre al primo riposo.

2° QUARTO. Si riparte con l’assist di Soule per Vente, e poco dopo la bomba di Russo porta il margine a 10 lunghezze: 18-28. La risposta lombarda è affidata ancora all’ex Gwathmey, già in doppia cifra col canestro del nuovo -4 (24-28). È un momento difficile per San Martino, che in difesa raggiunge prestissimo il bonus, e in attacco ha perso tutta la fiducia. Il parziale dunque non si ferma, e al 15′ la bomba di Trucco vale anche il sorpasso sul 29-28, all’interno di un 13-0 lombardo. Poi il “gol” di Russo sblocca finalmente le giallonere, che tengono botta e a metà gara sono ancora in perfetta parità, sul 33-33.

3° QUARTO. Al rientro dagli spogliatoi le Lupe devono rinunciare a Turcinovic, non al meglio sin dalla vigilia e fuori causa nella ripresa. La gara rimane comunque in grande equilibrio, anche se le percentuali sono ben lontane da quelle del primo quarto. Soule impatta per due volte, rispondendo alla tripla di Panzera con l’appoggio del 46-46. Poi nel finale un’altra tegola per coach Piazza: un quarto fallo dubbio sanzionato a Russo genera delle proteste che le costano il tecnico, e anche la gara del capitano ospite si conclude anzitempo. Gwathmey ne approfitta con un 3/3 ai liberi, al quale però risponde Conte per la nuova parità: 49-49 all’ultima pausa.

4° QUARTO. Soule e Kostowicz dalla lunetta fanno rimettere il naso avanti alle giallonere, che però non riescono più a vedere il canestro dal campo. È firmato allora Bestagno e Panzera il nuovo break di 9-0 che lancia il Geas, il quale fino a quel momento non aveva mai avuto un vantaggio superiore al singolo possesso. Ora San Martino è in debito d’ossigeno, e l’inerzia è tutta per le padrone di casa. Nel quarto periodo il primo canestro dal campo delle ospiti arriverà dopo ben 8′, e nel frattempo l’Allianz è scappata via con un break di 20-1, che di fatto indirizza la contesa. Nel finale c’è comunque una reazione d’orgoglio per le giallonere, che rosicchiano qualche punto fino al conclusivo 73-63. Ora l’Alama punta finalmente al debutto casalingo: sabato nel quinto turno di A1 arriverà al PalaLupe la capolista Virtus Bologna.

