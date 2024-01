A1 – Il giudice sportivo decreta il 20-0 tra Oxygen Roma e Sassari

La società Oxygen Roma Basket fa sapere che in data odierna il Giudice Sportivo FIP ha deliberato il risultato di 20-0 per la partita disputatasi sabato 27 gennaio al Palazzetto dello Sport contro la Dinamo Banco di Sardegna Sassari. La squadra sarda è andata a referto con nove atlete di cui soltanto cinque di Formazione Italiana. L’atleta Caterina Fara infatti, pur essendo segnata in lista gara e presente al Palazzetto, non è stata accettata a referto dagli arbitri perché con il gesso al braccio e quindi non nelle condizioni di poter entrare in campo. L’attuale classifica quindi vede la Oxygen a quota 10 punti in classifica.

